Le salaire minimum passe à 16,55 $ l’heure en Ontario

Le salaire minimum augmente de 1,05 $ à compter du 1er octobre et passe à 16,55 $ l'heure. Cette hausse de 6,8 %, indexée sur le taux d'inflation, reste insuffisante pour répondre aux besoins de base des Ontariens selon des militants pour les droits des travailleurs.

Plus de 900 000 personnes bénéficient de la hausse du salaire minimum, que le gouvernement avait annoncée en mars, afin de laisser le temps aux employeurs de se préparer.

Cette augmentation de 6,8 % équivaut à un montant supplémentaire de 2200 $ par an dans les poches de travailleurs et de travailleuses et fait en sorte que l’Ontario offre un des salaires minimums les plus élevés au pays , rapporte la province, par communiqué.

Deena Ladd, directrice générale du Workers' Action Centre, un organisme de défense des droits des travailleurs à Toronto, affirme que même si une augmentation est une bonne nouvelle, le salaire minimum devrait déjà être plus élevé qu'il ne l'est actuellement et aurait dû être plus proche de 18 $ à l'heure actuelle .

Elle fait référence au fait que les progressistes-conservateurs ont annulé une augmentation prévue du salaire minimum de 14 $ à 15 $ l’heure après leur arrivée au pouvoir en 2018, mettant fin à une augmentation régulée par la loi présentée par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne en 2014.

Ce n'est qu'en janvier 2022 que le salaire minimum a atteint 15 $ en janvier de l’année dernière. Les hausses ultérieures ont été liées à l’inflation.

L'Ontario Living Wage Network, qui calcule un indice de salaire viable, affirme qu'un salaire décent dans la région du Grand Toronto est d'environ 23 $ l'heure.

Randy Robinson, directeur ontarien du Centre canadien de politiques alternatives, affirme que le nouveau salaire minimum n'est tout simplement pas suffisant.

Le salaire viable en Ontario est actuellement d'environ 20 $. Dans la région du Grand Toronto, il est plutôt de 23 $ , dit-il.

16,55 $, c'est loin d'atteindre ce dont vous avez besoin.

