Des mères de l’Abitibi-Témiscamingue invitées à relever le Défi allaitement

Le Défi allaitement se tient dimanche et il est souligné dans les quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue.

L'événement permet de lancer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel.

Les groupes C'Maman de tous les secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue invitent les mères à se rassembler pour allaiter leur bébé de façon simultanée à Ville-Marie, Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Clerval.

La journée est aussi l'occasion de promouvoir l'allaitement maternel et d'informer les mamans sur le soutien qu'elles peuvent avoir.

À cette occasion, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec les groupes C’Maman lance une capsule vidéo qui fait la promotion de l’importance du soutien lors de l’allaitement.

En Abitibi-Ouest, l'événement se tient au centre communautaire de Clerval pour la deuxième année.

C'est ma huitième année à organiser le défi, puis oui on est de plus en plus sensibilisé à l'allaitement , explique la coordonnatrice de C’Maman à la MRC d'Abitibi-Ouest Kelly Daigle.

Entre les mamans qui s'inscrivent, ça a quand même un impact positif [...] être entre elles à se voir allaiter. Des fois, on a une maman qui allaite son bambin, les autres mamans qui allaitent leur nouveau premier bébé voient que l'allaitement d'un bambin, c'est aussi normal, que l'allaitement au-delà de 6 mois ou d'un an, c'est normal. Donc, entre elles, il y a beaucoup de normalisation, puis il y a beaucoup d'échanges qui se font pendant l'événement , explique la responsable.

Kelly Daigle explique que l'événement est aussi familial puisque les frères et sœurs et même les pères sont aussi invités à être présents.