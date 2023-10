Au moins 11 morts dans l’incendie d’une discothèque en Espagne

Au moins 11 personnes sont mortes dimanche matin dans l'incendie d'une discothèque à Murcie, dans le sud-est de l'Espagne, un bilan qui ne cesse de s'alourdir, la police continuant à chercher les corps dans les décombres.

Les experts de la police scientifique et judiciaire se sont déployés dans la discothèque de Murcie où a eu lieu un incendie à l'aube pour enquêter. Il y a à ce stade 11 morts , a annoncé la police nationale sur le réseau social X, anciennement Twitter, faisant encore grimper le bilan de minute en minute.

Les pompiers continuent à s'activer sur les lieux et n'écartent pas la possibilité de trouver de nouvelles victimes , préviennent depuis plusieurs heures les secours.

Quelques minutes auparavant, le maire de Murcie José Ballesta annonçait à la presse sur les lieux du drame que quatre cadavres avaient été extraits et que d'autres étaient encore coincés, n'écartant pas l'éventualité de trouver d'autres corps dans les décombres.

Le feu, qui s'est déclaré vers 6 h dans cette boîte de nuit située dans le quartier d'Atalayas à Murcie était d'une gravité extrême, a expliqué le maire de Murcie José Ballesta.

Les pompiers dépêchés sur place à 7 h sont parvenus à éteindre l'incendie à 8 h, mais il reste des cadavres à sortir des décombres, une tâche compliqué étant donné le risque avéré d'effondrement , a précisé le maire.

Quatre personnes ont également été incommodées – deux femmes de 22 et 25 ans et deux hommes de 41 et 45 ans – après avoir inhalé de la fumée.

La zone est encore en cours de reconnaissance , a expliqué l'édile.

Priorité est donnée à la localisation des corps dans le bâtiment, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police nationale.

La police scientifique et les pompiers continuent à localiser les éventuels disparus car il y avait un anniversaire en soirée et les participants n'ont pas tous été retrouvés , a-t-elle poursuivi.

L'enquête n'a pas encore démarré puisque le bilan n'est pas établi. Par conséquent, il n'y aucune piste privilégiée pour le moment , a-t-elle ajouté.

Selon les premières informations, l'incendie se serait déclaré au premier étage de la discothèque, qui a un rez-de-chaussée et un premier étage, et c'est de là que le feu semble être parti , a expliqué sur la radio Onda Regional de Murcia Diego Seral, le porte-parole local de la police nationale.

Douze véhicules de secours, 40 pompiers, ainsi qu'une vingtaine de policiers auront été nécessaires pour venir à bout des flammes selon les autorités.

Il s'agit de la discothèque Teatre, dont la devanture a été dévorée par les flammes, avec une fumée épaisse s'échappant du toit.

Le premier ministre en fonctions Pedro Sanchez a exprimé toute son affection et sa solidarité avec les victimes et les proches de l'incendie tragique survenu à l'uabe dans une discothèque de Murcie sur X.

Le maire Ballesta a décrété trois jours de deuil en mémoire des victimes et la municipalité a mis en place une cellule d'accueil pour les proches des victimes au Palais des sports d'Atalayas.