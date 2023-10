Controverse autour d’une photographie de Pierre Poilievre avec une aînée inuk

Le chef conservateur Pierre Poilievre a fait l'objet de critiques en ligne après avoir publié des photos avec une aînée inuk, accompagnées d'une légende sur la rencontre avec des aînés algonquins à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Samedi, M. Poilievre a publié deux photos sur X (ex-Twitter), accompagnées d'une légende indiquant qu'il avait rejoint des anciens et des dirigeants algonquins à la flamme du centenaire sur la colline du Parlement pour marquer le jour férié lors d'un événement organisé par la nation algonquine et le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

Marc Miller, ancien ministre des Relations entre la Couronne et les autochtones, a réagi au message de M. Poilievre en soulignant que les personnes figurant sur les photos n'étaient pas des Algonquins, mais plutôt des Inuits.

Dans un message publié sur X en anglais, M. Miller a indiqué que nous apprenons tous des vérités difficiles, en particulier aujourd'hui, et des erreurs peuvent être commises. Les personnes autochtones figurant sur cette photo sont des Inuits, et non des Algonquins, qui portent des vêtements traditionnels inuits, dont l'aînée Manitok Thompson, qui est très connue .

La députée fédérale pour le NPD Lori Idlout a elle aussi confirmé qu'il s'agissait bien de Mme Thompson sur les photos, précisant qu'elle est Inuk et originaire de sa circonscription du Nunavut.

Sur l'une des photos, M. Poilievre se tient face à face avec Mme Thompson près de la flamme du centenaire et elle a sa main posée sur l'épaule de ce dernier.

La seconde photo, prise devant le parlement, montre M. Poilievre aux côtés de Mme Thompson et de trois autres personnes, dont deux portant des vêtements inuits traditionnels.

Ouvrir en mode plein écran Une autre photo tirée du compte X de M. Poilievre le montre au côté d'autre personne portant es vêtements inuits traditionnels. Photo : X / Photo tirée du compte X de Pierre Poilievre

Un porte-parole du bureau de M. Poilievre a déclaré que le chef conservateur avait assisté à un événement organisé par les chefs algonquins pour commémorer cette journée, et qu'il s'était entretenu avec d'autres peuples autochtones, dont ces femmes inuites qui étaient présentes.

M. Poilievre a été vu lors de l'événement en train de parler avec Claudette Commanda, une aînée bien connue et une survivante des pensionnats de Kitigan Zibi Anishinabeg, une communauté algonquine située à environ une heure et demie d'Ottawa.

Mme Thompson souligne ses priorités

Dès vendredi soir, Mme Thompson a fait part de sa rencontre sur X avec M. Poilievre, affirmant qu'elle était prête à s'entretenir avec lui dans la matinée.

Mes questions concernent les priorités des Inuits : les soins aux personnes âgées, la santé, le logement, le développement économique, les possibilités d'hydroélectricité, la taxe sur le carbone qui affecte le coût de la vie au Nunavut, la sécurité alimentaire, les sans-abri, les centres de traitement des dépendances , a-t-elle écrit.

Après la réunion, elle a écrit que M. Poilievre avait pris le temps de l'écouter. Dans un autre message, elle dit qu'ils ont prié pour le Canada et toutes les personnes qui ont été blessées par les années passées dans les pensionnats .

J'ai prié Dieu et lui ai demandé de bénir Pierre pour avoir pris le temps de se tenir à nos côtés lors des cérémonies .

M. Poilievre a assisté à l'événement plus tôt dans la journée, mais il est parti avant le début des cérémonies officielles.

Mme Thompson a contesté le message de M. Miller, affirmant que si les hommes politiques pouvaient travailler de manière non partisane, la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation pourrait être plus rapide.

Je parle en mon nom en tant qu'autochtone, je ne suis pas un peuple qui souffre, nous voulons des entreprises, nous voulons posséder des maisons, nous voulons aller de l'avant avec notre propre indépendance, nous ne voulons pas de l'aide du gouvernement , a-t-elle écrit. Nous étions un peuple indépendant avant le contact. Nous voulons être égaux. Nous ne sommes pas méprisés.

Journée de la vérité et de la réconciliation

Samedi était la troisième année de ce jour férié fédéral, adapté de la Journée du chandail orange, qui reconnaît les abus subis par les Inuits, les Premières Nations et les Métis dans des centaines de pensionnats gérés par l'État et l'Église catholique.

Des survivants des pensionnats et des dirigeants autochtones figuraient parmi les milliers de personnes qui ont convergé vers la colline du Parlement à l'occasion de cet événement commémoratif, dont le ministre des Relations entre la Couronne et les autochtones, Gary Anandasangaree, et la gouverneure générale, Mary Simon.