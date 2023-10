Le Centre d'amitié autochtone mi'kmaq d’Halifax a mis l’accent sur l’éducation des enfants pour marquer la troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Plusieurs activités étaient offertes pour en apprendre davantage sur les communautés autochtones.

Pour les peuples autochtones, la journée de vérité et de réconciliation fait remonter de mauvais souvenirs à la surface.

Et bien qu’ils fassent partie du processus de réconciliation, le Centre d’amitié autochtone mi'kmaq d’Halifax a décidé cette année de porter son attention sur les enfants.

Aujourd'hui, tout tourne autour des enfants , explique la directrice générale du centre, Pamela Glode-Derochers. Il s'agit, pour nos enfants, de se souvenir des survivants des pensionnats et nous espérons que nous allons toucher plus de gens et plus d'enfants dans les éléments d'éducation que nous devons avoir dans le système scolaire, mais aussi dans la vie de tous les jours.

Ouvrir en mode plein écran Les enfants étaient au cœur des activités de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à Halifax, samedi. Photo : Radio-Canada

Plusieurs activités à Kjipuktuk

Cette éducation a été offerte à travers plusieurs activités, comme des ateliers de porte-clés avec des t-shirts orange et aussi des boutons où chaque enfant a pu choisir entre plusieurs images ou symboles qui représentent la communauté mi'kmaq.

Ouvrir en mode plein écran Les jeunes ont fabriqué des porte-clés orange. Photo : Radio-Canada

J’aime Kjipuktuk. Kjipuktuk est le nom mi’kmaq pour cette place à Halifax et c’est important de comprendre où nous sommes. Alors c’est la raison pour laquelle on a ce bouton aujourd’hui.

Les enfants sont curieux, ils n'oublient pas et ils posent des questions , affirme Pamela Glode-Derochers. Nous espérons que les enfants présents aujourd'hui continueront à poser des questions dans leur propre maison.

À lire aussi : Vérité et réconciliation : l’avenir passe par les jeunes autochtones

Certains politiciens se sont également joints à la communauté pour marquer l'occasion, dont Marc Miller, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada.

Publicité

Je pense que l’effort doit être présent 365 jours par année, mais ça prend une journée spécifique pour pouvoir prendre une petite pause, réfléchir puis s'impliquer , croit le ministre.

C’est également ce que croit le centre d'amitié, qui invite d’ailleurs tous ceux et celles qui veulent en apprendre plus sur les communautés autochtones.

D’après un reportage de Kheira Morellon