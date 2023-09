La fermeture partielle d’une route dans le parc de la Gatineau sème l’émoi

La fermeture partielle d’une route qui mène vers le parc de la Gatineau sème l’émoi. La Commission de la capitale nationale (CCN) a récemment décidé de fermer une voie de la promenade du Lac-Fortune à tous les usagers de la route durant le week-end et les jours fériés, et ce, jusqu’au 22 octobre.

Les jours où la navette est en service, entre 10 h et 17 h, soit les week-ends et le lundi de l’Action de grâce, du 30 septembre au 22 octobre, toute circulation (mobilité active et véhicules privés) sur la promenade du Lac-Fortune en direction sud (vers les belvédères) sera interdite , peut-on lire sur le site Internet de la CCN .

Ouvrir en mode plein écran Les cyclistes sont nombreux en Outaouais chaque été. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

En entrevue samedi, le maire de Chelsea, Pierre Guénard, soutient avoir eu vent de la décision de la CCN de fermer la promenade vers Dunlop par l’entremise des réseaux sociaux.

J’estime que d’avoir la circulation en sens unique seulement pour descendre, c’est pour assurer la sécurité des cyclistes et des usagers, puisque la promenade du Lac-Fortune est très étroite , croit-il.

La CCN fait valoir que la fermeture partielle de cette route permettra d’assurer la sécurité de la navette et celle des personnes qui circulent vers Dunlop .

Toutefois, plusieurs cyclistes rencontrés par Radio-Canada ont exprimé de l’incompréhension par rapport à cette décision.

Les vélos c’est le moyen de transport qui occupe le moins d’espace. Je ne comprends pas , a lancé l’une d’entre elles.

D’après les informations d’Inès Ali-Khan