Un premier tournoi de sport organisé pour les adultes autochtones à Edmonton

Le premier tournoi de sport organisé pour les adultes autochtones bat son plein à Edmonton sous le thème de « récupérons notre jeunesse ».

Le Masters Alberta Indigenous Games (MAIG) se déroule du 29 septembre au 1er octobre. Les athlètes âgées de 21 ans et plus peuvent participer à neuf sports allant des épreuves d’athlétisme au volleyball ou la crosse.

Je suis tellement contente, cela me fait sentir jeune de nouveau , a lancé Sheila Grandbois, une des 1800 personnes inscrites à l’événement sportif.

Sheila Grandbois portera les couleurs de la Nation crie de Goodfish Lake, aussi connue sous le nom de la Première nation crie de Whitefish Lake, dimanche, lors des épreuves de course à pied et de lancer du javelot. Elle se réjouit de s’adonner de nouveau aux compétitions sportives qui ont marqué sa jeunesse.

Je suis tellement heureuse de recevoir cette occasion de venir [compétitionner] encore, a-t-elle insisté. Les adultes peuvent revivre l’expérience d’être jeune.

Ouvrir en mode plein écran Sheila Grandbois, 48 ans, est venu participer à MAIG avec quatre de ses enfants. Photo : Radio-Canada / Craig Ryan

La guérison par le sport

L’événement des MAIG se tient aussi lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un reflet du rôle des sports envers la guérison, selon Sheila Grandbois.

Publicité

[Cela démontre] que nous avons survécu et que les générations futures et mes enfants peuvent passer à autre chose et d'être fier de ce qu’ils sont. Je pense qu’ils peuvent y arriver avec le sport et l’éducation.

Une participante de l'épreuve de volleyball, Veronica Hedley, de la Première Nation Yellow Quill, abonde dans le même sens.

Le sport est honnêtement une façon de guérir, dit-elle. Je pense qu'il est important de bouger, d'être tous ensemble et de se soutenir les uns les autres tout au long d'une journée qui consiste à revenir sur nos traumatismes, mais aussi à regarder vers l'avenir et à commencer à guérir.

Des athlètes venus d’autres provinces sont également venus participer aux compétitions afin de retrouver d’anciens amis ou tout simplement s’adonner à un sport qu’ils apprécient.

Ça rassemble tout le monde [...] tout le monde va au MAIG cette fin de semaine et c’est génial , a affirmé Tyler Donnelly de la Première Nation crie de Waterhen Lake. J’ai voyagé de Saskatoon pour rejoindre un ami [ici] à Edmonton [...] J’ai un autre ami venu de Los Angeles.