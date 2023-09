La communauté sud-soudanaise de Winnipeg pleure une femme tuée dans un délit de fuite

Les membres de la communauté sud-soudanaise de Winnipeg sont en deuil après la mort d’une femme tuée par un véhicule en fuite mardi soir.

Akech Machuor, 43 ans et mère de trois enfants, est morte après avoir été heurtée par une voiture vers 20 h 30 le 26 septembre, alors qu'elle traversait du côté sud de l'avenue Fermor, selon un communiqué de presse de la police.

L’accident est survenu à l'intersection de l'avenue Fermor et du chemin St. Mary's.

Le conducteur a ensuite pris la fuite, mais il a été retrouvé plus tard dans un complexe d'appartements sur le boulevard Beaverhill, situé à environ 3,5 kilomètres du lieu du drame.

Depuis cet événement, le centre communautaire sud-soudanais de Winnipeg est devenu un lieu de recueillement pour les membres de la communauté de la défunte.

Nous sommes en deuil au centre communautaire , explique Maciek Mark, le cousin d’Akech Machuor.

Ce sera le quatrième jour que nous serons au centre communautaire pour pleurer et prier pour la perte et essayer de nous encourager et de nous réconforter les uns les autres.

La victime avait des liens étroits avec la communauté sud-soudanaise de Winnipeg et a vécu à Winnipeg pendant une vingtaine d'années.

Elle est décrite comme une personne calme et aimante qui ne disait jamais de mal à personne.

Selon la police, Mme Machuor avait récemment terminé ses études et sa formation d'aide-soignante, et avait commencé un nouvel emploi lundi dernier.

Un homme de 25 ans fait face à une série d'accusations, dont celle de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort, de conduite dangereuse d'un véhicule ayant causé la mort. Il lui est reproché aussi d'avoir omis de s'arrêter sur les lieux d'un accident et d'avoir conduit sans permis valide.

La police de Winnipeg appelle toute personne ayant des informations ou des images vidéo de l'incident à contacter les enquêteurs au 204-986-7085. Il est également possible de donner des conseils anonymes en appelant Échec au crime au 204-786-8477 ou en consultant le site Web de l'agence.