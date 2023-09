C’était l’effervescence samedi à l’occasion du premier match de la saison du Mistral de Mont-Joli. L’équipe de football juvénile foulait le tout nouveau terrain synthétique de l’école secondaire. Plusieurs dignitaires régionaux et partenaires financiers du projet étaient réunis à l'occasion du coup d’envoi du match de football.

Avant le premier coup de sifflet, la directrice de l’école secondaire, Christine Marquis, s’est postée au milieu du terrain pour saluer le public et les joueurs. D’après elle, le nouveau terrain permettra de consolider le programme de football de l’école et peut-être même d'attirer de nouvelles recrues. On attire déjà pas mal de jeunes, assure-t-elle. On a la chance d’avoir une équipe solide et beaucoup de gens qui s’impliquent .

Ouvrir en mode plein écran La directrice de l’école secondaire, Christine Marquis, a inauguré le stade en présence des dignitaires. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

À ses côtés, le maire de Mont-Joli, tout sourire, n’arrivait à articuler qu’un seul qualificatif. Fierté devant notre infrastructure. Fierté des gens qui s’impliquent et qui croient aux jeunes. Fierté d’un programme de football qui dure , énumère Martin Soucy.

D’après l’élu municipal, de pareilles infrastructures devraient profiter à l’équipe et plus largement à la région de la Mitis.

C’est un équipement attractif pour les familles qui doivent choisir un lieu de vie.

Ouvrir en mode plein écran Martin Soucy, maire de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Le maire de la Ville de Mont-Joli a profité de l’occasion pour rappeler l’apport de Marcel Samson. L’ancien directeur de l’école du Mistral est celui qui a fondé le programme scolaire de football à l'école du Mistral. C’était l’un des premiers à y croire. C’est lui qui a dit en premier qu’on pouvait donner un programme scolaire de sport à Mont-Joli comme on le faisait dans les grandes villes , salue M. Soucy.

Le préfet de la MRC de La Mitis ne cachait pas son enthousiasme non plus. C’est énorme d’avoir un terrain de ce type-là, on se retrouve avec le plus beau terrain de l’Est-du-Québec ici , constate Bruno Paradis.

Ça vient en faire la spécialité de notre MRC au niveau scolaire, c’est phénoménal.

Le préfet et maire de Price était aussi présent en qualité de père pour encourager son fils, sur le terrain avec un chandail du Mistral. On espère toujours, avec nos enfants, voir apparaître des athlètes, mais pour moi le sport, c'est surtout de la discipline, de la persévérance, des bonnes valeurs, comment travailler et avancer dans la vie , résume M. Paradis.

Ouvrir en mode plein écran Samedi, les joueurs du Mistral affrontaient les Griffons de Grand Gaspé pour le premier match de la saison. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Un terrain multisports pour les jeunes de la région

Le terrain profitera aux 180 joueurs de football de l'école secondaire, mais pas seulement. Comme le rappelle, Jonathan Proulx, entraîneur et coordonnateur du programme de football, le stade est aussi ligné pour le soccer. D'ailleurs, l'infrastructure rencontre déjà un certain succès auprès des élèves.

Les jeunes me disent, est-ce que le terrain est débarré? raconte l’entraîneur. C’est ce qu’ils me demandent la plupart du temps. C’est incroyable qu’il y ait du monde partout sur le terrain! En tant qu’éducateur physique, de voir tout le monde en action, c’est vraiment le fun à voir.

On l’apprécie parce que ça va sauver des jeunes.

Encore 400 000 $ à rembourser

La construction du terrain synthétique a mobilisé le soutien de toute la communauté. D'une valeur de 3,2 millions de dollars, le terrain a été baptisé Stade Ma Financière Prêts et placements en référence au commanditaire principal.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau terrain a été baptisé Stade Ma Financière Prêts et Placements. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Cependant, une enveloppe de 400 000 dollars reste encore à combler, prévient Nancy Prévéreault, directrice générale du Centre de services scolaire des Phares. L'organisme lancera prochainement une levée de fonds pour solliciter le soutien de la population afin de financer la dernière portion du stade.

Publicité

Le gouvernement du Québec a contribué au projet à hauteur de 1,9 million de dollars.

Le Centre de services scolaire des Phares, l'école du Mistral, la MRC de La Mitis et la Ville de Mont-Joli et plusieurs entreprises et commanditaires ont également participé au financement.

Avec les informations de René Levesque