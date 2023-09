Journée de vérité et de réconciliation : les chefs de partis rencontrent des Autochtones

Les principaux chefs de partis engagés dans la campagne électorale provinciale au Manitoba ont participé à des événements organisés dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ils ont fait des annonces en lien avec la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew, a pris la parole lors d'un pow-wow organisé au Centre Canada Life, au centre-ville de Winnipeg.

Il a lancé son discours en affirmant qu'il était très important pour lui de parler en langue dakota, crie, anishinaabemowin, ininímowin, déné, et michif .

Il est important de m'adresser à vous dans ces langues qu'ils ont essayé d'éradiquer dans les pensionnats pour Autochtones. Cela prouve qu'ils ont raté [leur coup] et que les langues autochtones et les cultures autochtones continuent à vivre , a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Wab Kinew s'adresse à la foule dans le cadre d'un pow-wow au Centre Canada Life à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Il a également réitéré sa promesse de la veille que ce serait la dernière année où le 30 septembre n'est pas une journée fériée au Manitoba .

Le NPD promet de bâtir trois centres d’accueil pour les femmes autochtones visant à aider les familles autochtones victimes de violence. Le parti s'engage aussi à protéger 30 % des terres et des océans d'ici 2030, comme le veut l'engagement fédéral avec le consentement des Autochtones et des Premières Nations .

De plus, le parti a annoncé des mesures en santé pour le nord du Manitoba, dont restaurer des services de naissances dans cette région de la province, incluant les communautés de Pimicikamak et de Norway House.

Le Parti libéral et le Parti vert à La Fourche

Le chef libéral, Dougald Lamont, et la cheffe du Parti vert, Janine Gibson, ont tous les deux participé à l'événement qui se tenait au Cercle de célébration Oodena à La Fourche, à Winnipeg.

Dans une déclaration écrite, les libéraux indiquent qu'il leur est important d'être à cette journée importante pour reconnaître et rendre hommage aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux après avoir fréquenté les pensionnats .

Nous nous tenons aux côtés des familles et des communautés. C'est une journée pour écouter, apprendre et s'engager à faire progresser la réconciliation non seulement aujourd'hui, mais chaque jour , ajoutent-ils.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, promettait mercredi un outil pour aider les Manitobains avec leurs dettes. Photo : Radio-Canada

Nous devons mettre en œuvre les 241 appels à l'action de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation , renchérit la cheffe Janine Gibson, par courriel.

Publicité

Les libéraux ont dévoilé vendredi leur plateforme sur la réconciliation, dans laquelle ils rappellent leur promesse de restituer 338 millions de dollars en allocations fédérales à l’enfance aux enfants autochtones de la province.

Plusieurs points de cette plateforme ont été annoncés en cours de campagne. Le parti promet de lutter contre les hauts taux d'incarcération des Autochtones, la pauvreté et l'itinérance comme une forme de réconciliation .

Le parti souhaite bâtir un aéroport dans la communauté de Wasagamack, ouvrir un service des naissances et de soins néonataux dans le nord du Manitoba avec l'aide de sages-femmes ou encore créer un fonds de compensation pour les communautés touchées par le développement hydroélectrique, notamment.

Le Parti vert souhaite que le Manitoba et le Canada ratifient et mettent en œuvre les 46 articles de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones , indique-t-il dans un communiqué de presse.

Publicité

De plus, le parti veut s'assurer que les droits fondamentaux des Autochtones sont respectés , notamment grâce à l'implantation d'un revenu de base garanti ou par du financement suffisant en éducation .

La réconciliation économique et sociale pour le PC

La cheffe du parti Progressiste-conservateur, Heather Stefanson, dit être allée à la Première Nation de Gambler, dans l'ouest du Manitoba, pour participer à un événement lié à la Journée du chandail orange.

Dans un communiqué, elle dit que son parti poursuit ses efforts en faveur de la réconciliation sociale et économique .

Ouvrir en mode plein écran La cheffe du Parti progressiste-conservateur, Heather Stefanson, et le candidat du Parti progressiste-conservateur Keewatinook, Michael Birch, ont promis, la semaine dernière, d'investir jusqu'à 10 millions de dollars pour la création d'un centre de traitement des dépendances géré par des Autochtones. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

La Première Nation détient 20 % des parts de la mine de potache PADCOM près de Russell. Le gouvernement manitobain a annoncé le lancement de la phase pilote de production de cette mine au mois de juin.

[Le 30 septembre ]il s'agit d'une journée importante pour réfléchir, écouter et apprendre.Notre parti s'est engagé à faire progresser les communautés des Premières Nations et à veiller à ce qu'elles aient davantage d'occasions , affirme-t-elle dans un communiqué de presse.

Les partenariats avec les Premières Nations sont essentiels à la croissance de notre économie. Nous devons veiller à ce qu'ils soient inclus dans nos plans de développement du Nord.

Le parti rappelle son engagement fait plus tôt durant la campagne d'investir à la hauteur de 10 millions de dollars pour établir le centre de traitement de dépendance dédié aux Autochtones et géré par les Premières Nations. Le centre de traitement des dépendances Quest compterait 180 lits.