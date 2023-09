À l'occasion de la journée nationale pour la vérité et la réconciliation, les Innus de Uashat mak Mani-utenam saluent l’initiative du Dr Stanley Vollant et des participants de la marche pour la vérité et la réconciliation Mamu Nikantetau.

Après 305 kilomètres de marche, avec comme point de départ la communauté innue de Pessamit, les participants ont finalement atteint leur destination, soit le site de l'ancien pensionnat Notre-Dame, situé à Mani-Utenam.

Près d’une centaine de personnes allochtones et autochtones étaient présentes pour féliciter les marcheurs qui ont été accueillis par une haie d’honneur.

C'est sous les applaudissements et une haie d'honneur que les marcheurs ont été accueilli samedi après-midi.

Une fois sur les lieux, diverses activités étaient prévues afin de souligner cette journée.

Nous avons fait une grande cérémonie qui nous a permis de penser aux gens qui sont partis sans pouvoir guérir des blessures du passé, on va avoir un gâteau en leur honneur et on va aussi chanter pour eux , souligne la résidente de Mani-utenam, Louise Rock.

Louise Rock soutient que l'intention derrière la marche Mamu Nikantetau est tout aussi importante que l'action.

Pour certains participants provenant de l’extérieur de la région, cette journée marque également une importance particulière.

Il y a une prise de conscience importante de la part des allochtones, beaucoup se sont éveillés, mais plusieurs sont encore endormis.

C’est une initiative qui émerge des Innus eux-mêmes, donc forcément c’est bien, c’est la meilleure initiative possible. Chaque individu qui fait un pas se transforme lui-même et transforme par la force des choses le monde autour de lui , croit le Gaspésien.

Éli Laliberté a fait le déplacement depuis la Gaspésie pour participer à l'événement.

Cette marche est pour plusieurs un pas de plus vers la réconciliation.

Ce qui est important, c’est de venir avec son cœur et de vivre le moment où les peuples se rencontrent. Les barrières sont en train de tomber tranquillement , affirme une autre résidente de Mani-utenam, Josée Vollant.

Josée Volant a assisté aux cérémonies en compagnie des membres de sa famille et de sa communauté.

De nombreuses personnes remarquent également l’augmentation de la présence des allochtones dans les différentes activités organisées par la communauté. Pour Louise Rock cette rencontre est hautement importante et symbolique .

Toutefois, pour d’autres résidents de la communauté, comme Virginie Michel, de nombreux kilomètres devront encore être parcourus avant d’atteindre la réconciliation.

C’est une journée difficile. Derrière le gilet orange, il y a un lourd bagage. Il faudrait ajouter le mot guérison entre vérité et réconciliation, car on n’est pas encore rendu à la réconciliation , soutient Mme Michel.

C’est difficile de marcher, autant pour le physique que pour le cœur.

Pour sa part, le Dr Stanley Vollant a expliqué sur les ondes de Radio-Canada que la marche demeure une excellente façon de se réconcilier.

Le Dr Stanley Vollant et une vingtaine de marcheurs ont entamé la semaine dernière la marche Mamu Nikantetau, un périple de 305 km.