La Semaine nationale des journaux s'amorce dimanche sous un constat peu réjouissant dans l’est ontarien : la situation actuelle des médias régionaux est loin d’être à son apogée. Des hebdomadaires de la région ne sont récemment plus offerts en version papier, tandis qu'un autre a annoncé mettre la clé sous la porte.

C’est une grande perte , se désole le maire du Canton d’Alfred et Plantagenet, Yves Laviolette, face aux récentes fermetures de journaux locaux qui ont frappé la région de l’est ontarien.

L’un des plus vieux journaux de la province de l’Ontario, The Glengarry News, fondé en 1892, a annoncé à la mi-septembre la cessation complète de ses activités. Deux jours plus tard, la compagnie Metroland Media a annoncé la fin de ses éditions papier de journaux communautaires.

Même si ces journaux étaient imprimés dans la langue de Shakespeare, les francophones de l’est de l’Ontario s’informaient auprès de ces sources de nouvelles locales et en subissent aussi la perte de celles-ci. Ici, on dit toujours qu'on est des fran-glish, parce qu'on apprend les deux langues , note M. Laviolette.



On est quand même habitués à la lecture des petits journaux. C'est là qu'on voit la vraie réalité de ce qui se passe dans la communauté. Je trouve ça très malheureux.

C'est le patelin du monde qu'on couvre. On est sur la table de cuisine de tout le monde , fait valoir le président des Éditions André Paquette, Bertrand Castonguay. Son entreprise continue à produire des nouvelles locales à l’écrit et à imprimer des journaux dans l’est ontarien.

Publicité

Il n’en demeure pas moins que les affaires sont critiques pour les hebdomadaires qui publient encore à ce jour en version papier, comme les Éditions André Paquette.

Le lectorat, on l’a, il n’y a pas de problème , assure son président. Mais on n’a pas les revenus. Les revenus vont ailleurs. Cela fait que financièrement, c’est très lourd. C’est ce qui nous arrive. C’est ce qui est arrivé au Glengarry News , poursuit-il.

Au cours des cinq dernières années, l’entreprise a réduit de moitié son nombre d’impressions et aujourd’hui, elle poursuit sa transition graduelle vers le numérique. Les Éditions André Paquette compte désormais une cinquantaine d’employés à son actif, comparativement à 150 en 2017.

Là, on ne peut plus régresser. On est accoté. En bas de ça, il va arriver quelque chose , met en garde Bertrand Castonguay.

Avec les informations d’Alexandra Angers et de Rebecca Kwan