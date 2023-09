Barraute inaugure son parc de planche à roulettes

La communauté de Barraute a souligné avec fierté la fin de travaux de son « skatepark », samedi.

Situées dans le parc de la Foire, les nouvelles installations permettront aux adeptes de planche à roulettes, de trottinette et de vélo BMX de rivaliser d’adresse sur un parcours de béton, muni de plusieurs rampes et obstacles.

En préparation depuis plus d’un an, le projet a coûté quelque 255 000 $. Il a été entièrement financé par des subventions du gouvernement du Québec (125 000 $), de la MRC Abitibi (30 000 $) et des commanditaires locaux qui ont offert temps et argent.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Barraute est Josseline Lepage. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour la mairesse de Barraute, Josseline Lepage, il s’agit d’une grande fierté de pouvoir proposer à sa population un projet qui se veut rassembleur.