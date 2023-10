Les visiteurs de la rue Main à Moncton ont assisté, samedi, à un spectacle inhabituel. Plusieurs personnes ont effectué une descente en rappel de l’immeuble Assomption, le plus haut édifice de la province.

L'objectif est de amasser des fonds pour soutenir les personnes exploitées sexuellement et aux prises avec des problèmes d'itinérance, de toxicomanie et de santé mentale.

Ouvrir en mode plein écran Tanya Doucet était bien fière d'avoir réalisé l'exploit de descendre en rappel l'immeuble de l'Assomption Vie à Moncton. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

On se serait cru sur une scène de tournage du film à succès l’Homme-araignée.

Ces personnes bien déterminées, âgées de 12 à 89 ans, ont réussi le pari de repousser leurs limites, en descendant cet immeuble de 20 étages à Moncton.

L’adrénaline du défi

Une fois les pieds sur la terre ferme, ils ont été envahis par un sentiment d’accomplissement alors qu'ils ressentaient encore l’adrénaline d’un tel défi.

Francis Latendresse y est allé, malgré les objections de sa mère.

Ouvrir en mode plein écran Francis Latendresse a fait fi des craintes de sa mère pour aller descendre en rappel l'immeuble d'Assomption Vie. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Ma mère m’a dit que je ne pouvais pas. J’ai dit oui je le peux. J’y suis allé et j’ai sauté de l’immeuble , a-t-il raconté.

Ouvrir en mode plein écran Céleste Houle a senti la peur descendre dans ses jambes une fois en haut de l'immeuble. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Céleste Houle a senti la peur descendre dans ses jambes une fois là-haut.

Au début, je n’avais vraiment aucune peur. Aussitôt, quand il fallait que je m’attache en haut, ça a tout changé. Là, je ne sentais plus mes jambes. C’était différent, rendu en haut.

Au total, 43 personnes ont pris ce risque pour sensibiliser la cause des personnes exploitées sexuellement et aux prises avec des problèmes d'itinérance, de toxicomanie et de santé mentale.

Ouvrir en mode plein écran Elaine Jackman, responsable de la Communauté de l'espoir. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Un don de soi qui vise à amasser des fonds pour le Harvest House Atlantic et la Communauté de l'espoir, deux organismes qui leur viennent en aide.

Ça me brise le cœur de voir les gens dans la rue , a déclaré Tanya Doucet. Harvest House leur donne une deuxième chance de réussir dans la vie et de devenir la personne qu’il devrait être.

Donner l’espoir aux gens

Kim Dejager est bénévole au Harvest House Atlantic.

Ouvrir en mode plein écran Kim Dejager est bénévole au Harvest House Atlantic. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Nous avons un programme de dépendance. On les aide. C’est un programme d’un mois. On aide aussi les gens de notre centre communautaire qui ont besoin de repas qu’on prépare ou de logements pour eux. C’est ça le but de Harvest House, c’est de donner l’espoir aux gens , prétend-elle.

On va ouvrir une maison de santé pour les victimes afin d’être capable de les guérir du traumatisme, des expériences qui changent des vies , soutient Elaine Jackman, responsable de la Communauté de l’espoir.

Plus de 30 000 dollars ont été amassés, un peu tôt dans la journée, pour cette cause. La communauté est toujours invitée à faire parler son cœur pour atteindre l'objectif de 75 000 dollars.

D’après un reportage de Babatundé Lawani