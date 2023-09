Exercice de la Réserve navale à Saguenay

Une soixantaine de membres de la Réserve navale, dont 50 marins du Québec et de l’Ontario, sont réunis à Saguenay pendant le week-end pour participer à leur exercice annuel appelé Atlas.

Le but est de parfaire les connaissances et de garder à jour les capacités d'intervention des participants peu importe leur métier.

Il y a une partie de navigation où on planifie et on exécute les passages de navigation sur la rivière. Les mécaniciens vont se pratiquer à faire l’entretien des embarcations. On va avoir des exercices de communication pour les communicateurs navals, tout ça, et il y a toute une partie logistique aussi qui était dans la planification puis l’exécution de cet exercice-là , explique le capitaine de corvette Philippe Nault, qui est commandant du NCSM Champlain

Il ajoute que l’exercice permet aussi de tisser des liens et de développer l’esprit d’équipe entre les réservistes afin qu’ils soient efficaces dans l’exécution de leurs tâches.

Six embarcations sont utilisées dans le cadre de l’exercice qui se déroule sur la rivière Saguenay dans l’arrondissement de Chicoutimi.