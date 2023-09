Ex-soldat d’une unité nazie : la famille ignorait qu’il serait honoré, dit une amie

Une amie de longue date affirme que la famille Hunka n'était pas au courant que Yaroslav Hunka, 98 ans, serait honoré la semaine dernière aux Communes devant le président ukrainien. Cet incident a déclenché une controverse internationale.

Barb Bonenfant, de North Bay, en Ontario, a partagé avec CBC News le message qu'elle a reçu de la belle-fille de M. Hunka après le début de la tempête médiatique. Elle a dit que sa famille était choquée par ce qui s'est passé , a rapporté Mme Bonenfant. Si elle et son mari avaient eu la moindre idée de ce qui allait se passer, ils n'auraient jamais amené cet homme de 98 ans à Ottawa.

Or, selon le bureau du président de la Chambre des communes, le fils de M. Rota aurait lui-même demandé que son père y assiste.

Des résidents de North Bay disent qu'ils aimeraient en savoir plus sur le passé de M. Hunka.

De plus, un expert qui habite dans le Nord de l’Ontario se demande pourquoi des criminels de guerre potentiels y vivent.

Invité

Anthony Rota, qui a invité M. Hunka à assister à la venue de M. Zelensky au Canada, a démissionné de son poste de président de la Chambre des communes en raison de la controverse. M. Rota est aussi le député local de M. Hunka, dans la circonscription de Nipissing—Timiskaming.

M. Rota a déclaré qu'il n'était pas au courant du passé de M. Hunka. Celui-ci a été membre de la Division SS Galicie, une unité de volontaires sous le commandement nazi de la Waffen-SS.

Le bureau du président de la Chambre des communes a indiqué que le fils d'Hunka a contacté le bureau de circonscription de Rota et a demandé s'il serait possible pour M. Hunka d'assister à l'adresse du président Zelensky à la Chambre des communes . Le bureau du président a précisé qu'il avait accepté cette demande. De son côté, le bureau de circonscription de M. Rota a affirmé que sa politique était de transmettre toutes les invitations au bureau du président de la Chambre des communes.

Or, Mme Bonenfant a déclaré que la belle-fille de Yaroslav Hunka lui avait envoyé un message dimanche disant que leur famille était sous le choc .

Barb Bonenfant habite North Bay, en Ontario.

Ils pensaient simplement qu'il serait dans la même pièce que le président [ukrainien]. Ils ne savaient pas que sa présence allait être mise en évidence.

La famille se terre, ici, à North Bay , a-t-elle confié. Je suis certaine qu'ils ont peur de montrer leur visage.

Criminels de guerre potentiels

Pourquoi des criminels de guerre ou des criminels de guerre potentiels vivent-ils ici au Canada en tant que membres de notre communauté immigrée? , s’interroge le professeur de science politique David Tabachnick, de l'Université Nipissing. C’est ça, la question la plus pressante. Je pense que c'est assez révélateur pour [plusieurs personnes] qui ne connaissent vraiment pas ce côté de l’histoire.

M. Tabachnick a souligné que la famille Hunka était assez connue dans la communauté, certains ayant joué des rôles importants, entre autres dans le monde des affaires, des charités locates et lors de collectes de fonds.

Non seulement la réputation d'Anthony Rota est endommagée, mais la réputation de cette famille est endommagée. Nous pourrions ne pas ressentir beaucoup de sympathie pour un ancien membre de l'unité SS, mais il a des enfants, des petits-enfants, des amis et de la famille ici dans la communauté et beaucoup d'entre eux ne connaissaient probablement pas son passé.

Le professeur note que North Bay n'est pas naturellement une circonscription libérale, mais que M. Rota avait été élu en raison de ses profondes racines locales en tant que député, ancien conseiller municipal, homme d'affaires, en plus de son travail à l'université.

Une pancarte du député local, Anthony Rota, au bord de la route près de North Bay.

Des excuses personnelles

Larry Fuld, membre de la petite communauté juive de North Bay, a perdu des proches en raison de l'Holocauste. Il a souligné que les mots nazi et SS évoquent des images horribles.

Or, M. Rota l'a appelé dimanche pour s'excuser personnellement, dit-il. Il a expliqué qu'il avait fait une erreur et que M. Hunka avait été présenté aux Communes et qu’il ne connaissait pas son passé , a rapporté M. Fuld. Et il regrette la situation, il regrette toute douleur ou gêne qu'il a causée à la communauté juive.

M. Fuld a accepté ses excuses. Selon lui, il n’y a rien d’intentionnel dans les actions de M. Rota. Il ajoute avoir rencontré M. Rota il y a environ 20 ans lors d'une collecte de fonds à la synagogue et le considère comme un ardent partisan d'Israël .

Larry Fuld affirme qu'il a accepté les excuses d'Anthony Rota.

Justin Trudeau doit-il en faire plus?

À North Bay, de nombreux membres de la communauté ont déclaré qu'ils estimaient que M. Rota avait commis une erreur significative et avait bien fait de démissionner, mais qu'il ne devrait pas porter le blâme seul.

Hana et Ivan Srut ont fui la Tchécoslovaquie en 1968 en raison de l’occupation soviétique et ont immigré au Canada. Ils ont été propriétaires d’un restaurant local pendant des décennies. MM. Hunka et Rota l’ont fréquenté, disent-ils.

Les Srut affirment qu’ils ne savaient rien du passé de M. Hunka.

[Justin Trudeau] devrait assumer plus de responsabilités , selon eux. Si vos soldats commettent une erreur, le général est responsable. Le général devrait porter la responsabilité de ses soldats.

Hana et Ivan Srut ont été propriétaires d'un restaurant à North Bay.

Ceux-ci se demandent d’ailleurs pourquoi le Bureau du protocole du Canada ne fait qu’une simple vérification du casier judiciaire des gens qui assistent à de telles cérémonies.

Et, comme M. Tabachnick, ils voudraient savoir pourquoi M. Hunka est autorisé à vivre au Canada.

Un embarras profond

Le premier ministre Justin Trudeau a présenté ses plus sincères excuses du Parlement mercredi en raison de l’hommage rendu vendredi dernier. Les parlementaires avaient alors donné une ovation au vétéran ukrainien de la Seconde Guerre mondiale sans savoir que celui-ci avait combattu pour l'Allemagne nazie. Le premier ministre a aussi affirmé que l’incident avait causé un embarras profond .

De plus, M. Trudeau a déclaré que le Canada avait contacté Kiev par le biais de canaux diplomatiques pour présenter des excuses au président Volodymyr Zelensky.

B'nai Brith Canada et les Les Amis du centre Simon Wiesenthal pour les études sur l'Holocauste réitèrent leurs appels de longue date au gouvernement fédéral pour déclassifier des documents secrets sur les criminels de guerre nazis présents au Canada.

M. Fuld est d’accord avec ces demandes et ajoute que le passé de M. Hunka devrait être dévoilé, pour le bien de tous .

Soit il devrait être blanchi et nous devrions savoir qu'il a immigré ici en bonne et due forme et qu'il n'y a rien dans son passé, soit nous devrions découvrir qu'il y a quelque chose et que les autorités compétentes s'en occuperont , conclut-il.

Cette semaine, le ministre de l'Immigration, Marc Miller, a déclaré que le Canada a une histoire très sombre avec les nazis au Canada et pourrait réexaminer les demandes de divulgation de documents.

Avec les informations d'Ashley Burke de CBC