Armand Vaillancourt guide la création d’une œuvre collective à Eastman

Le village d'Eastman a reçu de la visite rare à l'occasion des Journées de la culture. L'artiste sculpteur Armand Vaillancourt a guidé 150 citoyens dans la création d'une œuvre collective.

Tel un véritable chef d'orchestre, l'artiste de 94 ans a prodigué ses conseils aux participants, leur rappelant l'importance de garder l'œil sur le travail de leur voisin.

Il faut que tu donnes l'impression que tu travailles une partie d'un tout. Il faut que tu regardes la toile dans son ensemble , lance Armand Vaillancourt au groupe réuni autour de la mosaïque installée simplement sur le sol du Complexe Saint-Édouard.

Toute une variété de thèmes, de couleurs et de styles sont juxtaposés dans l'œuvre créée à Eastman.

Dans un coin de la pièce, l'artiste est interpellé. Jemila Rouleau, 13 ans, souhaite obtenir l'éclairage d'Armand Vaillancourt pour compléter sa partie de la fresque.

Rapidement, l'artiste de 94 ans la rassure. C'est beau, ça va bien parce que tu as renforci les coins, c'est parfait , dit Armand Vaillancourt.

L'artiste originaire de Black Lake parle haut et fort dans l'ancienne église installée au cœur du village d'Eastman. Il n'a rien perdu de cette passion qui l'animait déjà à son entrée à l'École des beaux-arts de Montréal, en 1951.

Tout au long de la journée, les rencontres sont nombreuses. Plusieurs profitent d'une des rares sorties publiques de l'artiste pour échanger et repartir avec une photo en souvenir de la rencontre.

Sébastien Matte et sa conjointe ont utilisé des feuilles d'automne pour faire des impressions sur l'œuvre collective.

Résident d'Eastman, Sébastien Matte ne voulait pas manquer l'occasion de revoir Armand Vaillancourt. Il y a 30 ans, j'étais à l'UQAM en arts, on a exposé ensemble. T'es arrivé avec ton bol de toilette , relate en riant le citoyen.

Armand Vaillancourt acquiesce. Il se remémore ce moment insolite, un des milliers qu'il a pu vivre au cours de ses quelque 70 ans de carrière.

La mairesse d'Eastman, Nathalie Lemaire, souligne le travail du comité des arts et de la culture, qui a eu l'idée d'inviter l'artiste et qui a tout mis en œuvre pour que son passage soit un gage de succès.

Armand Vaillancourt a notamment été hébergé chez des villageois et les commandites amassées ont permis de mettre tout le matériel artistique à la disposition des participants.

C'est vraiment un grand honneur pour nous. Au début, quand on l'a appelé, on y croyait à peine, et finalement, ça a fonctionné.