Des membres du SFPQ de l’Abitibi-Témiscamingue manifestent à Québec

Une douzaine de membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec de l'Abitibi-Témiscamingue sont à Québec pour dénoncer la lenteur des négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

Ils se sont joints à quelque 300 membres du syndicat de partout à travers la province qui sont devant l'Assemblée nationale pour faire pression sur le gouvernement dans ce dossier.

Les manifestants dénoncent surtout la proposition de l'employeur d'augmenter que de 9 % les salaires des fonctionnaires sur 5 ans.

Le premier vice-président du syndicat Patrick Audy dit que les membres souhaitent un rattrapage salarial conséquent, à la hauteur des hausses obtenues par les députés de l'Assemblée nationale.

Ce qu'on veut dans le fond, on veut un rattrapage salarial. Alors si le gouvernement [octroie] aux députés 30% de rattrapage salarial, nous c'est ça qu'on voudrait dans un premier temps, et suivre le coût de la vie par la suite. On veut la même chose que les députés , lance le syndicaliste.

À la question de savoir si le syndicat a des demandes en lien avec les régions éloignées, Patrick Audy affirme que dans un premier temps, il est surtout question de rattrapage salarial, l'enjeu majeur du moment .

Mais il soutient que le respect des spécificités régionales fait partie des revendications du front commun.

Ce sont des revendications du front commun avec les autres syndicats du secteur public. Donc oui les primes d'éloignement nous on y tient, ça fait quand même plusieurs négociations qu'on veut rajouter des régions, mais c'est toujours un non-recevoir de la part du gouvernement pour l'instant , regrette le représentant syndical.

Le syndicat compte intensifier le mouvement de protestation et prévoit des votes de grève d'ici l'hiver prochain.