Trois-Rivières est en mode poésie pour la prochaine semaine. Le 39e Festival international de la poésie (FIPTR) a officiellement débuté vendredi.

Le vent souffle sur les poèmes fixés aux cordes du parc Champlain. On pourrait penser que cette édition sera comme les autres, mais elle revêt un caractère historique.

Gaston Bellemare, le président fondateur du Festival, tirera sa révérence cette année. Il vit donc ses derniers moments à la tête de l’organisation.

Je ne le vivrai pas comme si c’était le dernier, ça, c’est certain parce que je vais être à tous les autres , lance le passionné.

L’homme est fier du travail qu’il a accompli. On rêvait que ça devienne comme ça , raconte-t-il.

Publicité

Selon M. Bellemare, le FIPTR est un festival pour le public avec des poètes et non l’inverse. Une distinction importante sur laquelle il insiste, conscient que la poésie peine parfois à rejoindre le grand public.

Les poèmes récités ne durent que trois minutes. Le juste temps pour permettre aux poètes de transmettre l’émotion qu’il traverse et pour le public de ne pas décrocher.

Une programmation allégée

L’inflation nuit au FIPTR . Selon le président et fondateur, il faut prévoir plus d’argent cette année pour payer les repas, les chambres d’hôtel ainsi que les billets d’avion et d'autobus des invités. Ce dernier explique devoir faire face à des augmentations de coûts de 25 à 30 %.

[Le Festival] est en bonne santé, même si cette année tout nous coûte beaucoup plus cher , ajoute-t-il.

La facture plus élevée a des conséquences sur la programmation. En 2023, le nombre d’activités pendant les dix jours de festivités est passé de 350 à 250.

Publicité

On n’a pas eu de revenus inflationnistes, c’est ça le problème.

De son côté, la quantité de poètes invités a elle aussi diminué pour s’établir à 70.

Joséphine Bacon honorée

La poète innue Joséphine Bacon est une figure importante de la poésie au Québec. C’est elle qui a été désignée présidente d’honneur de ce 39e Festival. Un honneur mérité croit le Festival.

Ouvrir en mode plein écran La poète Joséphine Bacon participe cette année au Festival international de la poésie de Trois-Rivières. (Archives) Photo : Benoit Rochon

C’est un vers composé par cette invitée qui représente le Festival cette année.

Aujourd’hui, je suis quelque part dans ma vie

Le parc de la place d’Armes a été rebaptisé le parc Joséphine Bacon, vendredi. Il portera son nom jusqu’au 8 octobre.

D’après les entrevues réalisées à l’émission En direct et au Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec