La mairesse de Murdochville récompensée par la Fédération québécoise des municipalités

La mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy, remporte le prix Elsie-Gibbons de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Cette récompense, qui souligne la contribution des femmes en politique municipale, lui a été remise vendredi dans le cadre du 81e congrès annuel du regroupement.

Contactée par Radio-Canada samedi après-midi, la principale intéressée rentrait tout juste à la maison à la suite de ce rassemblement, tenu à Québec. Celle qui a mené une carrière d'enseignante durant 35 ans avant de se lancer en politique municipale admet, humblement, être très heureuse de rapporter le prix Elsie-Gibbons à Murdochville.

L'élue, qui a fait son entrée dans le monde municipal en 1997 à titre de conseillère, rappelle qu'elle se mesurait à deux très bonnes candidatures et que le prix Elsie-Gibbons, nommé en l'honneur de la première femme élue mairesse au Québec, en est un très symbolique.

La principale intéressée relate d'ailleurs avoir eu le bonheur de recevoir ce prix des mains de Pauline Marois, qu'elle porte en très haute estime. Je l'admire beaucoup. C'est la première femme première ministre du Québec. C'était tout un honneur de l'avoir à notre congrès. Elle est charmante, cette dame-là et très compétente .

Selon le regroupement municipal, Mme Ritchie-Roussy, mairesse depuis 2004, se veut une inspiration pour les femmes désirant œuvrer en politique. À 71 ans, la principale intéressée estime d'ailleurs avoir toujours la flamme. Moi, la politique, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais jeune , lance-t-elle en riant.

Dans un communiqué, la FQM précise que Mme Ritchie-Roussy a montré une grande résilience et beaucoup d’audace, notamment après la fermeture de la mine en 2002, en luttant pour revitaliser la municipalité grâce à des projets comme un centre d’appels de la Société de l’assurance automobile du Québec et des parcs éoliens.

La FQM précise que des initiatives de ski de randonnée alpine ont aussi vu le jour au cours des dernières années, alors qu’elle était mairesse, contribuant à dynamiser la municipalité d’un peu plus de 700 résidents.

Questionnée à savoir qu'elle était à son avis sa plus grande réalisation à titre de mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy est heureuse d'avoir gardé espoir alors que de nombreuses personnes jugeaient la municipalité condamnée à la fermeture, après la fin des activités de la mine de cuivre.

On a eu le courage de dire ''non, on ne ferme pas''. Et aujourd'hui [on réalise] qu'on a eu raison de ne pas le faire. [...] On a tenu bon. Je ne sais pas quelle étoile nous a guidés, mais on a bien fait.