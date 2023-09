Négociations dans la fonction publique : des offres salariales qui ne passent pas

Des dizaines de membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique ont manifesté samedi midi devant l’Assemblée nationale. Le principal point de litige : les offres salariales « insuffisantes » proposées par le gouvernement alors que les négociations stagnent.

L’offre sur la table est de 9 % sur cinq ans, rappelle le syndicat.

On a déjà 20 à 30 % de retard salarial, plus l’inflation. Il faut donner un coup de barre aux augmentations de salaire, sinon on n'y arrivera pas , indique Patrick Audy, premier vice-président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Audy est premier vice-président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Les syndiqués ne tolèrent toujours pas les augmentations salariales que se sont octroyées les députés provinciaux. C’est deux poids, deux mesures, ce n’est pas acceptable!

On parle au nom des 30 000 employés de l'État, donc des employés de soutien, les techniciens, les inspecteurs du gouvernement, ainsi que tous les ouvriers du ministère des Transports et des autres organismes du gouvernement. Ce sont des gens qui donnent des services à la population directe!