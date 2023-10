Préparer son vélo pour l’hiver en Alberta

Avec l'arrivée des feuilles d'automne et la baisse des températures, la neige pointe bientôt le bout de son nez. C'est le moment de se préparer pour le cyclisme par temps froid.

À Edmonton, la neige est presque synonyme de vie urbaine. Pendant l’hiver, elle couvre les rues de la capitale albertaine pendant presque sept mois de l’année.

Malgré la neige et les températures fluctuantes de l’Alberta, le coursier à vélo au centre-ville d’Edmonton Bob Lyon ne cesse pas de pédaler.

Un environnement qui peut poser des défis aux passionnés de cyclisme, peut tout de même être affronté, selon Bob Lyon.

Bob Lyon constate que l'un des plus grands défis du vélo en hiver c'est l'habillage puisque la température fluctue au courant de la journée. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

Habillage

Quand Bob Lyon a commencé sa carrière de coursier à vélo en 1986, la neige couvrait déjà le sol.

Il se souvient de son premier jour : Je portais des jeans [...] ce premier hiver. J’ai beaucoup appris par rapport à l'habillement et comment se préparer pour l’hiver.

Selon lui, pour bien se protéger du froid, il faut porter plusieurs couches. Des chaussettes, deux paires de gants et quelques manteaux. L’important c’est de protéger ses extrémités, souligne-t-il.

Tu peux enlever des couches ou les remettre, mais si tu n’en as pas, tu ne peux pas les porter.

D'après la gérante du magasin de vélo Crankys Riverbend, Marilène Do, un bon casque et des pantalons d’hiver pour bicyclette sont indispensables afin d'assurer la sécurité et le confort.

Entretien et réparation

En ce qui concerne l’équipement, Marilène Do souligne trois incontournables par rapport aux vélos d’hiver : les pneus cloutés, l'entretien du vélo et les lumières.

Selon la gérante, se procurer des pneus cloutés est primordial.

Pour Edmonton, c'est vraiment important… ça devient toujours glacé. C'est vraiment l’essentiel pour rouler l’hiver.

Pour sa part, Bob Lyon suggère également les pneus cloutés pour les apprentis du vélo en hiver.

Au magasin Crankys Riverbend, la gérante Marilène Do dit avoir observé une hausse de popularité pour les vélos d'hiver durant les dernières années. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

De plus, il est important de faire un service d’entretien et de réparation de son deux roues. Il s’agit de vérifier le bon fonctionnement du dérailleur, des freins et du guidon. L'ajout d’un lubrifiant conçu pour l’hiver facilitera le mouvement des mécanismes.

Et dernièrement, avoir des lumières afin d'être bien visible dans la rue.

Changer ses réflexes

Pendant l’hiver, Bob Lyon souligne qu’il faut s’adapter au rythme du vélo d'hiver. Il suggère de porter encore plus d’attention aux voitures dans les rues.