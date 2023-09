Le ministre responsable du logement à Terre-Neuve-et-Labrador, Paul Pike, a reconnu vendredi que le gouvernement doit agir rapidement afin de s’attaquer à la pénurie qui sévit dans la province.

Lors d’une conférence de presse organisée afin d’annoncer un financement municipal, provincial et fédéral pour des projets de logement des organismes sans but lucratif Stella’s Circle et Choices for Youth, le ministre Paul Pike que le temps presse si on veut s’attaquer à la crise du logement.

Il faut bouger aussi vite que possible, prendre des décisions rapidement afin de rencontrer les besoins en matière de logement de Terre-Neuviens et des Labradoriens.

Malgré les nouveaux fonds annoncés vendredi, la plupart des nouvelles unités de logements prévus dans le cadre du projet de Stella’s Circle, qui comprend un complexe de 14 appartements destiné aux jeunes femmes et mères à risque, trouveront rapidement preneurs une fois leur construction terminée.

Je sais que nous aurons une longue liste d’attente lorsque viendra le temps de trouver des locataires pour ces logements , explique la directrice générale de Stella’s Circle, Laura Winters.

Priorité à la sécurité

Invité à expliquer comment la province comptait répondre aux nombreux citoyens logés dans des hôtels ou dans des refuges sans-but lucratif, le ministre Pike a indiqué que le gouvernement prendrait toutes les mesures pour s’assurer que ces citoyens sont en sécurité.

Nous travaillons sans cesse à leur fournir des espaces supplémentaires , lance-t-il.

Le ministre cite en exemple l’organisme Safe Haven qui vient d’ouvrir un refuge à Saint-Jean. Bien que celui-ci ne soit pas géré par la province, il reçoit des fonds de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador.

Des logements inoccupés

La société d’habitation dépense chaque année afin de rénover des logements, mais les stock actuels ne répondent pas aux besoins des familles d’aujourd’hui, qui nécessitent moins de chambres que lors des décennies précédentes.

Des données obtenues dans le cadre d’une demande d’accès à l’information indiquent que parmi les 5597 logements appartenus par la société d’habitation, 153 étaient inoccupés et inhabitables pendant l’année financière 2022-2023.

Il y a des unités qui ont été fermées au fil des années [...] Il y a un moment, la demande pour ces logements était moins importante qu’elle ne l’est aujourd’hui. Nous faisons de notre mieux afin de nous rattraper et on y arrive tranquillement , dit le ministre.

Le ministre était incapble de dire combien de personnes se trouvaient sur la liste d’attente pour un logement. Les choses vont toutefois dans le bon sens, dit-il. Il cite en exemple de nouveaux logements à Happy Valley-Goose Bay, ce qui a permis de réduire la liste d’attente de cette région à moins de 40 personnes.

Il faut sans cesse s’ajuster, mais je crois que, dans l'ensemble, nous faisons un excellent travail afin de créer des logements pour les citoyens de cette province , ajoute le ministre.

Le chef néo-démocrate Jim Dinn, présent lors de l’annonce de vendredi, a dit être peu impressionné par l’annonce du ministre.

Cette annonce ne va pas assez loin, a-t-il lancé. C’est un début et ça me démontre qu’on peut réellement faire quelque chose, mais qu’est-ce qui nous empêche d’en faire plus?