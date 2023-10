IA : l’application HeyGen, qui rend quiconque polyglotte, soulève des inquiétudes

Imaginez pouvoir parler n’importe quelle langue. C’est ce que la nouvelle application HeyGen souhaite vous permettre de faire. Le service de traduction de vidéos par intelligence artificielle (IA) lancé cet été en est à ses balbutiements, mais la qualité de ses traductions laisse déjà entrevoir d’incroyables possibilités. Elle inquiète cependant certaines industries comme celle du doublage professionnel, dont les acteurs craignent être éventuellement remplacés par l’IA.

Installé dans le local de répétition du Théâtre français de Toronto, l’acteur franco-ontarien Pierre Simpson n’en revient pas. Il regarde une vidéo du général Charles de Gaulle qui récite un discours en portugais, créé par un internaute en utilisant l’application HeyGen. L’illusion est presque parfaite.

Ça fait peur! Ce n’est pas le fun. Ça donne de petites sueurs froides aux comédiens , lance-t-il en se reculant dans sa chaise et en portant les mains à son visage.

HeyGen, fondée par Joshua Xu, un ancien ingénieur chez Snapchat, et l’entrepreneur canadien Wayne Liang, permet de traduire une vidéo en 13 langues, dont le coréen, le turc, le mandarin, le français et le portugais, tout en synchronisant les lèvres de la personne qui parle et en imitant sa voix.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Si cette technologie peut éventuellement être utilisée pour communiquer avec des gens dans d’autres langues ou aider les personnes qui ont des difficultés à s’exprimer en raison de troubles du langage, son utilisation soulève aussi plusieurs inquiétudes, notamment au sein des industries artistiques.

Publicité

L'encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle au cinéma et à la télévision est d'ailleurs un point majeur de la grève des acteurs et scénaristes à Hollywood.

Je peux comprendre qu'au sein d'une entreprise, si vous avez une réunion avec des gens qui ne parlent pas votre langue, ça peut être extraordinairement pratique. Là où je pense que ça dépasse l'acceptabilité, c'est quand ça touche à l'aspect artistique. Si vous prenez ma voix et que vous faites une publicité en anglais avec ma voix, c'est inacceptable , explique le propriétaire de l’agence Ginger Waves Productions, qui se spécialise entre autres dans le doublage, Simon Scott.

M. Simpson abonde dans le même sens. Il pense que l’arrivée de ces nouvelles technologies pourrait mettre en péril l’avenir de son métier.

C'est sûr qu'on commence à s'habituer à des voix programmées comme Siri ou les voix dans le métro, mais il fut un temps où c'étaient des comédiens qui enregistraient tout ça.

Il craint que de plus en plus d’acteurs quittent le métier, faute de revenus.

Pour le métier d’acteur, il faut coller un peu de tout pour rester dans le métier, que ça soit à la caméra, faire du doublage, de la post-synchro. [...] J’ai peur pour mes amis, mes collègues. S'ils n’ont pas le doublage dans leur sac à jouets, on va perdre encore plus de comédiens , explique-t-il.

À lire aussi : Accord de principe entre les scénaristes et les studios hollywoodiens

Les acteurs ont de bonnes raisons de s’en faire

Le chargé de cours en droit et en gestion à l’Université métropolitaine de Toronto, Daniel Tsai, comprend les craintes des acteurs.

Publicité

Selon lui, les technologies utilisées par l’application HeyGen ont été créées spécifiquement pour l’industrie du cinéma et du doublage.

Il y a une peur profonde qui est fondée dans des faits puisque cette technologie a déjà beaucoup été utilisée avec l'imagerie assistée par ordinateur, qui permet de faire revivre des acteurs décédés comme Christopher Reeve dans le film The Flash , explique-t-il.

Au-delà du cinéma, beaucoup d'autres industries pourraient être touchées, selon l'expert. Il met également en garde les particuliers contre l'augmentation des fraudes utilisant le clonage vocal.

Il donne l'exemple d'une grand-mère de Regina qui affirme avoir été victime d'une fraude visant à lui soutirer de l'argent. Les escrocs avaient utilisé l'intelligence artificielle pour imiter la voix de son petit-fils.

Tout le monde devrait être inquiet.

Une technologie toujours imparfaite

La technologie de l’application HeyGen n’est toujours pas parfaite. Par exemple, l'application ne reproduit pas parfaitement les accents, ce qui démontre pour le moment les limites de l’intelligence artificielle utilisée dans ce contexte.

Est-ce que la technologie pourra un jour vraiment reproduire toutes les subtilités et les nuances d’un bon jeu d’acteur? Je ne sais pas.

Il faut se rappeler que ce que vous voyez dans les médias ne sont que des exemples sélectionnés parce qu’ils ont bien fonctionné. Pour chacun d’entre eux, dix n’ont pas bien fonctionné , ajoute-t-il.

Le spécialiste rappelle toutefois que la technologie évolue rapidement.