Douceur et réconciliation pour les autochtones en Estrie

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation résonne en Estrie. Selon les observations de Radio-Canada, ils étaient quelque 200 autochtones et allochtones à se rassembler le temps d'une marche samedi.

À Sherbrooke, la journée a débuté vers midi. Des membres des Premières Nations ont d'abord pris la parole avec émotion, puis certains d'entre eux ont entonné des chants cérémonials devant l'hôtel de ville de Sherbrooke.

Par la suite, le groupe a amorcé une marche commémorative à partir du carré Strathcona sur la rue Wellington Sud jusqu'au Marché de la gare de Sherbrooke.

Pour les membres des communautés autochtones présents, c'était l'occasion de se rappeler de ce qu'ont vécu les générations précédentes, marquées par la disparition d'enfants dans les pensionnats du pays.

Mon père a fréquenté un pensionnat. C'est donc vraiment une histoire récente. Quand j'en parle avec d'autres membres des autres communautés, je constate aussi une histoire encore récente, des douleurs qui sont vécues dans les communautés encore aujourd'hui , a témoigné Maxime Lalo, un Innu de la communauté de Pakua Shipi, située sur la Basse Côte Nord. Il étudie actuellement l'histoire à l'Université de Sherbrooke.

C'est important de sensibiliser, de commémorer, mais aussi de ne pas se victimiser, je dirais. On est passés à une autre étape, on est fiers de qui on est.