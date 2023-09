McCarthy courtise les démocrates alors que le gouvernement s’approche de la paralysie

Alors que le gouvernement fédéral américain s'approche dangereusement d'une paralysie, le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, a effectué samedi matin un changement de cap radical : il travaillera avec les démocrates pour tenter de faire adopter un projet de loi destiné à financer le gouvernement pendant 45 jours.

Les élus républicains se sont réunis à huis clos tôt samedi matin, soit quelques heures avant l'échéance fixée à minuit. La nouvelle proposition laisserait de côté l'aide à l'Ukraine, à laquelle un nombre croissant de républicains s'opposent.

Des travailleurs au chômage et des soldats sans salaire

Si un accord n'est pas conclu d'ici la fin de la journée, les travailleurs fédéraux seront mis au chômage technique, plus de deux millions de soldats en service actif et de réserve travailleront sans salaire et les programmes dont dépendent les Américains commenceront à fermer leurs portes.

Cependant, si la nouvelle proposition était acceptée, la Chambre des représentants accepterait de financer le gouvernement aux niveaux actuels pendant 45 jours et fournirait de l'argent pour les secours américains en cas de catastrophe.

Incontournables démocrates

M. McCarthy sera toutefois obligé de compter sur les démocrates pour faire adopter la proposition parce que le flanc d'extrême droite du caucus républicain a déjà fait savoir qu'il s'opposerait à toute mesure à court terme.

M. McCarthy était donc en train de mettre en œuvre sa stratégie pour le vote qui nécessitera une majorité aux deux tiers, soit environ 290 voix sur les 435 membres de la Chambre. Les républicains détiennent une majorité de 221 voix contre 212, avec deux sièges vacants.

S'appuyer sur les votes démocrates et tourner le dos à la droite de son parti est une décision qui, selon les législateurs d'extrême droite, pourrait coûter à M. McCarthy son poste de président.

En effet, il est presque certain qu'ils déposeront rapidement une motion pour tenter de destituer M. McCarthy de ses fonctions, même s'il n'est pas du tout certain qu'ils auraient les appuis nécessaires pour forcer le président à quitter son fauteuil.

Si quelqu'un veut me forcer à partir parce que je veux être l'adulte dans la salle, allez-y, essayez.

Mais je pense que ce pays est trop important , a ajouté M. McCarthy à ses opposants.

Tentative de dernière minute

Ce changement de cap du président de la Chambre survient après qu'il n'eut pas réussi, vendredi, à faire adopter son projet de loi exclusivement républicain qui prévoyait de fortes réductions des dépenses, allant jusqu'à 30 % pour la plupart des agences gouvernementales.

La Maison-Blanche et les démocrates avaient rejeté cette idée, la jugeant trop extrême.

De l'autre côté du Capitole, le Sénat a également préparé une rare session samedi pour faire avancer sa propre pièce législative bipartisane, qui financerait le gouvernement à court terme, jusqu'au 17 novembre.

Le Congrès n'a qu'une seule option pour éviter une paralysie : le bipartisme.

Le chef républicain au Sénat, Mitch McConnell, a fait écho à ce sentiment, avertissant ses propres collègues d'extrême droite qu'ils n'avaient rien à gagner avec une paralysie gouvernementale.

À la Chambre, M. McCarthy a proposé de rencontrer le président Joe Biden, mais la Maison-Blanche a écarté cette idée. Plus tôt cette année, M. Biden s'était retiré de l'accord sur le relèvement du plafond de la dette, qui avait suspendu les niveaux budgétaires à leurs niveaux actuels.