Montréal verse 300 000 $ à une ancienne mairesse d’arrondissement et à son adjointe

La Ville de Montréal enterre la hache de guerre avec l’ancienne mairesse d’arrondissement Sue Montgomery et sa cheffe de cabinet Annalisa Harris. Ces dernières recevront respectivement 130 000 $ et 170 000 $ dans le cadre d’ententes hors cour visant à régler un litige datant de 2019.

Cette année-là, la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, avait refusé de congédier sa directrice de cabinet. Cette dernière était suspectée de harcèlement psychologique envers deux fonctionnaires de l’arrondissement, selon un rapport interne de la Division respect de la personne (DRP).

La Ville avait refusé à Mme Montgomery l’accès au rapport interne, ce qui avait envenimé les choses et mené à des poursuites judiciaires de part et d’autre. Mme Montgomery avait aussi été exclue de l’équipe de la mairesse Plante et de son parti Projet Montréal.

Vendredi, la mairesse s'est dite satisfaite que les parties soient arrivées à une entente.

Dans un communiqué de presse émis en parallèle à la fin des poursuites, la Ville de Montréal mentionne que la Cour a déterminé que la Ville de Montréal aurait dû remettre une copie intégrale des rapports de la DRP à Mme Montgomery à titre de mairesse de l'arrondissement et employeur de Mme Harris.

Dans ce même communiqué, la Ville mentionne aussi que la Cour avait remis en cause certains constats de la DRP et que l’interdiction faite à Mme Harris de communiquer avec les fonctionnaires de l'arrondissement était déraisonnable et n’aurait pas dû être imposée .

Les pires quatre années de ma vie

Du côté des deux plaignantes, c’est le soulagement. Je suis heureuse d'avoir défendu ce qui est juste et maintenu mon intégrité , a écrit Mme Montgomery dans une déclaration.

J'espère sincèrement que mon expérience et celle d'Annalisa apporteront des changements dans la Ville et que personne n'aura à vivre ce que nous avons vécu.

Elle décrit les quatre dernières années comme les pires de sa vie .

En réaction à l’entente hors cour, Annalisa Harris a, de son côté, déclaré à CBC News qu'elle pouvait enfin passer à autre chose et blanchir mon nom . Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais je devais constamment me justifier , a confié la jeune femme.

Ouvrir en mode plein écran Annalisa Harris, l' ancienne cheffe de cabinet de la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Sue Montgomery. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Chapdelaine

Elle dit espérer que son cas pourra permettre de mettre en lumière ce qu'elle décrit comme une culture de travail malsaine au sein de l'administration municipale à Montréal.

Avec les informations d'Antoni Nerestant, CBC News