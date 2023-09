Un robot pour aider le personnel de l’hôpital de Ville-Marie

Le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie se dote d'un robot pour alléger le personnel de certaines tâches.

Les employés qui pourront ainsi de se concentrer sur des fonctions essentielles.

La dernière recrue vient répondre aux défis des nombreux déplacements apparus à la suite de l'agrandissement des installations de l'hôpital de Ville-Marie, indique le CISSS AT .

Un robot multifonctionnel qui va accomplir quelques tâches simples, insiste l'établissement comme le transport de dossiers, d'échantillons et de prélèvements.

Le robot baptisé Binou a été conçu pour accomplir une tâche simple, mais cruciale : il se déplace du point A au point B de manière autonome, efficace et rapide. De plus, il peut assurer la distribution d'un étage à l'autre, permettant ainsi un gain de temps significatif pour les équipes. Désormais, les employés peuvent se concentrer sur leur mission première, pendant que Binou prend en charge le transport sécurisé de dossiers, échantillons et prélèvements , indique l'établissement dans un communiqué.

Le coût de machine distribuée par S.P.A.R.C. Technologies est estimé à 25 000 $. L'importance de la confidentialité des informations manipulées au quotidien est bien comprise. C'est pourquoi Binou est équipé d'un système de sécurité de pointe garantissant la confidentialité totale des éléments transportés , lit-on dans le communiqué.