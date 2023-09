Deux élues caquistes de l’Est-du-Québec demandent à la Commission de la représentation électorale du Québec de se déplacer dans Bonaventure pour y entendre les citoyens et élus. Des consultations relatives à la proposition de faire disparaître de la carte provinciale une circonscription gaspésienne sont prévues à Gaspé et à Matane le mois prochain, mais pas dans la Baie-des-Chaleurs.

Catherine Blouin et Maïté Blanchette-Vézina, respectivement députée de Bonaventure et ministre responsable de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, ont interpellé la Commission. Dans une lettre datée de vendredi et dont Radio-Canada a obtenu copie, les deux élus reviennent sur le rapport préliminaire du redécoupage de la carte électorale, rendu public la semaine dernière.

Ouvrir en mode plein écran En plus d'être députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina (à gauche) est également ministre responsable de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. On la voit ici en compagnie de sa consœur caquiste Catherine Blouin, élue dans Bonaventure. Photo : Gracieuseté du bureau de la députée Catherine Blouin

La Commission y recommande notamment le retrait d'une circonscription gaspésienne, en fusionnant les actuels territoires de Gaspé et de Bonaventure, et ce, en raison de la faible proportion d'électeurs. Une partie de la Haute-Gaspésie serait quant à elle répartie dans l’actuelle circonscription de Matane-Matapédia.

Au moment d’écrire ces lignes, la Commission entendait se rendre à Gaspé et à Matane, au Bas-Saint-Laurent, les 24 et 25 octobre. Aucun arrêt dans la Baie-des-Chaleurs n’était toutefois prévu.

Nous demandons donc l’ajout d’une audience publique dans le comté de Bonaventure, afin de permettre aux 35 000 électeurs de [la] circonscription d’avoir accès au processus de consultation, à propos de la délimitation des circonscriptions électorales proposée.

Une balade de 383 kilomètres suggérée

Les deux élues suggèrent par ailleurs aux commissaires de se déplacer en Gaspésie en véhicule et de parcourir, lors de leur venue, la route reliant Saint-André-de-Restigouche à Grande-Vallée. Il s’agit de la distance totale qu’un député d’une circonscription fusionnée tel que proposé devra parcourir pour la traverser d’un bout à l’autre si le scénario mis de l’avant se concrétise.

Ouvrir en mode plein écran Voici les circonscriptions actuelles en Gaspésie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Vous devriez parcourir 383 km linéaires et croiser 35 municipalités ainsi que 3 communautés autochtones sur votre passage. Cette expérience sera certainement une excellente façon de comprendre l’ampleur de notre territoire et nos réalités régionales.

La députée Blouin et la ministre Blanchette-Vézina rappellent d’ailleurs dans leur missive qu’en retournant à Québec, les membres de la Commission sillonneront un long chemin que doivent régulièrement emprunter les élus de la Gaspésie pour aller siéger à l’Assemblée nationale.

Ouvrir en mode plein écran Avec la carte électorale proposée, la Gaspésie perdrait une circonscription provinciale et n'en compterait plus que deux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Catherine Blouin n’était pas disponible, samedi, pour accorder une entrevue à Radio-Canada dans ce dossier. Les audiences publiques sur cette proposition préliminaire, décriée par de nombreux élus de la région en raison de la perte du poids politique qu'elle entraînerait, débuteront le 10 octobre en province.

Deux redécoupages simultanés

Ces consultations quant au sort des circonscriptions provinciales auront lieu alors que celui de la carte électorale fédérale, qui entraînera notamment la disparition de la circonscription d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, vient d'être scellé.

Son retrait s’est confirmé plus tôt cette semaine avec l’entrée en vigueur par proclamation des décrets de représentation nécessaires. Il ne s'agissait toutefois que d'une formalité, puisque la nouvelle avait été confirmée en juin dernier.

Cette nouvelle délimitation, qui a suscité une véritable levée de boucliers lors des consultations publiques tenues l'année dernière, sera officiellement en vigueur à la prochaine élection fédérale si elle est déclenchée après le 22 avril 2024. La carte actuellement en vigueur sera celle utilisée dans l'éventualité où un scrutin général serait déclenché avant cette date.