Les membres du syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Trois-Rivières se sont dotés d'un mandat de grève générale illimitée vendredi. Une décision qui survient alors que le gouvernement est actuellement en négociation avec les travailleurs du secteur public.

Les syndiqués se sont prononcés en faveur du mandat de grève en très forte majorité lors de leur assemblée générale.

Pour Jean Fournier, le président du syndicat, les offres actuelles du gouvernement ne sont pas acceptables tant au niveau du salaire, de la retraite et des conditions d'exercice de leur travail.

L’attraction et la rétention du personnel en éducation supérieure dans nos cégeps doivent véritablement devenir une priorité gouvernementale , précise M. Fournier par voie de communiqué.

Le syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Trois-Rivières fait partie du Front commun qui réunit 420 000 travailleurs des réseaux publics, de la santé et des services sociaux, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Les syndicats du Front commun feront une séquence de grèves avant de déclencher la grève générale illimitée. La tournée d'assemblées générales des différents syndicats se termine le 13 octobre. Le Front commun fera le point par la suite.