Des électeurs autochtones séparent réconciliation et fouilles de décharge

Des électeurs autochtones demandent aux politiciens en campagne de ne pas limiter leurs promesses en matière de réconciliation à la fouille de la décharge de Prairie Green dans la région de Winnipeg, qu'ils jugent cependant nécessaire.

Des groupes autochtones pressent depuis plusieurs mois les politiciens de mettre en place des actions concrètes pour permettre la fouille de la décharge de Prairie Green au Manitoba pour retrouver deux victimes d’un tueur en série présumé.

Pendant la campagne pour le vote du 3 octobre, le Parti vert, le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique (NPD) se sont tous engagés, de diverses manières, à soutenir la recherche, pendant trois ans et pour un montant pouvant atteindre 184 millions de dollars, des restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran.

De son côté, le Parti progressiste-conservateur a de plus en plus démontré son opposition à la fouille de la décharge, alors que sa stratégie politique a été largement critiquée.

Les électeurs autochtones affirment qu’à juste titre les échanges et les promesses de campagne ont largement porté là-dessus, mais pensent que la réconciliation va bien au-delà.

Il y a des tonnes d'autres questions qui nous préoccupent comme l'éducation, l'emploi et le soutien aux communautés , explique Justin Langan, militant métis et étudiant en quatrième année de sciences politiques à l'Université du Manitoba.

Je veux voir de l'action

Pendant la campagne électorale au Manitoba, le Parti vert, le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba ont publié des programmes renfermant des promesses à l’égard des populations autochtones du Manitoba.

Publicité

Jusqu'à présent, le Keystone Party et le Parti progressiste-conservateur (PC) du Manitoba n'ont pas annoncé de promesses spécifiques concernant les populations autochtones.

En cas d’élection, le Parti vert du Manitoba promet de mettre en œuvre les 231 appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les enfants autochtones disparus et assassinés.

Les promesses du NPD comprennent la mise en place d'un conseiller spécial au sein du groupe de travail sur la violence à l'égard des femmes et des filles. Les néo-démocrates promettent également l’établissement d'une base de données gouvernementale pour suivre les victimes, ainsi que la mise en œuvre des 231 appels à la justice au Manitoba.

L'une des principales promesses de réconciliation des libéraux provinciaux est de restituer plus de 300 millions de dollars de prestations fédérales que la province aurait indûment retenues à des enfants autochtones pris en charge par les services manitobains de l'enfance et de la famille entre 2006 et 2019.

En avril 2022, un rapport du vérificateur général du Manitoba indique que la province n'a pas élaboré de stratégie pour les efforts de réconciliation, malgré la loi de 2016 qui l'oblige à le faire.

Publicité

L'avocate Stacey Soldier, de la Première Nation de Swan Lake estime que, quel que soit le parti que les Manitobains choisiront pour former le gouvernement mardi prochain, s'il veut vraiment travailler à la réconciliation, il est temps de s'asseoir et d'écouter .

Un point de vue soutenu par l’ancienne jeune chef de l’Organisation des chefs du sud, Sienna Gould, indiquant que la réconciliation ne se limite pas aux questions sociales.

Elle souhaite que le gouvernement s'engage davantage en faveur des agriculteurs et des pêcheurs autochtones comme sa famille.

Je veux voir de l'action.... Cela fait si longtemps que nous entendons des mots , martèle-t-elle.

Même si le chef du NPD , Wab Kinew, un Autochtone, semble avoir le vent en poupe dans les sondages, l'étudiant Justin Langan a des attentes mesurées.

Si [M. Kinew] devait promettre ces choses et ne pas les réaliser, au moins partiellement, les dommages seraient bien plus importants que si un non-Autochtone les avait promises, et c'est quelque chose qui me préoccupe , affirme-t-il.

Jeudi, M. Kinew a indiqué qu'un gouvernement néo-démocrate ferait progresser la réconciliation au Manitoba en misant sur la croissance économique des communautés mal desservies.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget