Pizza Maximum s’établira dans l’ancien Barillet à Jonquière

Le restaurant Pizza Maximum, qui possède une succursale à La Baie, s'installera dans les anciens espaces du Barillet sur la rue Saint-Dominique dans l'arrondissement de Jonquière.

Le restaurant ouvrira ses portes dans les prochaines semaines et proposera la livraison, les repas à emporter, une grande salle à manger ainsi qu'un service de bar.

Le bâtiment a été acquis au coût de 700 000 $.

On commençait déjà à regarder un petit peu vers Jonquière. Ça faisait quelque temps [...] puis on a vu l'offre avec le Barillet, on a trouvé que la place était idéale. C'est un défi, si on veut. On arrive avec une nouvelle formule puis on espère que ça va fonctionner et que les gens vont être au rendez-vous , a expliqué le propriétaire de Pizza Maximum, Patrick Simard.

Publicité

Il espère embaucher une quarantaine de personnes et vise une ouverture le 16 octobre.

Rappelons que le Barillet a fermé ses portes plus tôt en septembre. Selon son propriétaire, Michel Tremblay, c’est en raison de la pandémie de COVID-19 et d’un dégât d’eau que la décision a été prise.

Le restaurant était en activité depuis 1966.