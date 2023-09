Alors que le salaire minimum passera à 15$ l’heure dimanche sur l’Île-du-Prince-Édouard, l’augmentation est déjà qualifiée d'insuffisante pour les citoyens qui vivent dans la pauvreté.

Cette augmentation de 0,50 $ est la deuxième hausse de 2023.

Au début de l’année, le salaire minimum est passé de 13,70 $ à 14,50 $ l'heure.

Les augmentations avaient été recommandées à la suite de la révision annuelle de l’office des normes d’emploi de la province, une manière d’offrir un peu de répit aux citoyens ayant de la difficulté à composer avec l’inflation.

D’après Mary Boyd, coordonnatrice du McKillop Centre for Social Justice, les augmentations au salaire minimum sont insuffisantes en raison de l’augmentation du coût de la vie sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Mary Boyd, coordonnatrice du McKillop Centre for Social Justice, craint que les augmentations apportées au salaire minimum en 2023 ne suffiront pas.

Déjà en 2020, un rapport du Centre canadien de politiques alternatives a conclu que le salaire de subsistance d’un résident de Charlottetown devrait être de 19,30 $ l’heure. À l’époque, le salaire minimum n’était que de 13 $.

On peut imaginer à quel point les choses coûtent aujourd’hui plus cher pour les familles et les travailleurs , dit Mary Boyd.

En 2023, un salaire minimum de 15 $ l’heure est loin d’être suffisant, ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, ça paraît très insuffisant et ce sera très difficile pour les gens. Ça ne va pas apporter les améliorations espérées.

Projet pilote de revenu universel de base

Dans une déclaration envoyée à CBC , le ministère du Développement social et Aînés a indiqué poursuivre des pourparlers avec le gouvernement fédéral afin de créer un projet pilote de revenu minimum garanti.

Bien qu’elle reconnaisse que ce genre d’initiative aurait des retombées importantes, Mary Boyd est d’avis que le gouvernement provincial doit aller plus loin.

Il faut par exemple améliorer l’offre pour les logements sociaux et le transport en commun, l’accès à l’éducation et les soins de santé, énumère-t-elle.

Recevoir un chèque d’Ottawa dans un pareil contexte d’inflation serait loin de suffire, analyse-t-elle.

Des entrepreneurs inquiets

Pour leur part, les entrepreneurs s’inquiètent de l’impact qu’aura l’augmentation du salaire minimum sur leur chiffre d'affaires.

La directrice générale par intérim de la Chambre de commerce de Charlottetown, Kim Horrelt, soutient que les petites entreprises qui offrent déjà une rémunération au-dessus du salaire minimum devront elles aussi augmenter leurs salaires.

La directrice générale par intérim de la Chambre de commerce de Charlottetown, Kim Horrelt, indique que les petites entreprises ont elles aussi de la difficulté à composer avec les taux d’intérêt élevés, l’inflation et les conséquences de Fiona et la pandémie de COVID-19.

Certains nous disent qu’ils vont devoir réduire leurs heures [de service]. D’autres ont indiqué qu’ils se verront forcés d’augmenter leurs tarifs et le prix de leurs biens , dit-elle.

Environ 67 % des membres de la chambre de commerce offrent déjà une rémunération plus importante que le salaire minimum. Kim Horrelt prédit qu’ils devront eux aussi procéder à des augmentations s’ils souhaitent pouvoir continuer à offrir des salaires concurrentiels.

La Chambre de commerce dit appuyer l’idée de salaires équitables pour les travailleurs, mais demande aux gouvernements d’aussi prévoir des aides aux entreprises.