Latulipe-et-Gaboury améliore son offre touristique axée sur la nature et l’aventure

La municipalité de Latulipe-et-Gaboury bonifie le tourisme de nature et d'aventure avec l'inauguration samedi de la phase deux du projet Pointe-aux-Roches.

Le site est situé au nord de la municipalité et aux abords du lac des Quinze.

Il compte des sentiers de randonnée pédestre de plusieurs kilomètres et où il est aussi possible de pratiquer du vélo de montagne.

On a bonifié l'offre, on a vraiment amélioré le parc de façon assez extraordinaire. On a probablement les plus beaux sentiers municipaux en Abitibi-Témiscamingue, assurément , soutient sans hésitations le maire Vincent Gingras.

L'endroit est doté de trois emplacements de camping sauvage, explique le maire Vincent Gingras.

Les usagers pourront aussi profiter d'un quai et de trois plateformes d’observation sur des belvédères naturels.

Le stationnement est aussi agrandi avec l'amélioration du chemin menant sur le territoire de la municipalité de Moffet.

C'est un attrait touristique central pour Latulipe. Les gens viennent d'un peu partout parce qu'on diffuse quand même l'information qu'on existe. C'est sûr que là-dessus on a encore beaucoup de travail à faire, mais plus les années passent, plus il y a de l'achalandage, plus on a des gens qui viennent et qui nous laissent des commentaires positifs, incroyables à chaque fois , ajoute le maire qui mentionne au passage que la municipalité est motivée pour améliorer davantage le site.

Ouvrir en mode plein écran Vincent Gingras, maire de Latulipe-et-Gaboury. Photo : Gracieuseté

Ce projet qui a coûté près de 100 000 $ a été réalisé grâce au soutien financier de Québec.

La municipalité de Latulipe-et-Gaboury souhaite d'ailleurs devenir un pôle du tourisme de nature et d'aventure pour l'est du Témiscamingue. On espère vraiment aller chercher des gens qui aiment faire du tourisme d'aventure, on veut attirer aussi les plaisanciers qui viennent s'accoster au quai, marcher et après ça, retourner dans leur embarcation , insiste Vincent Gingras.

Par ailleurs, les danses et la musique traditionnelles québécoises seront à l’honneur samedi soir au centre communautaire dans le cadre des Journées de la Culture 2023 avec la présence de l'artiste Martin Langlais.