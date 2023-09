Le masque obligatoire est de retour au CHUM et au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île

Le port du masque redevient obligatoire au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et dans les établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Cette consigne au personnel et aux visiteurs est entrée en vigueur vendredi dans toutes les installations du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (dont l'Hôpital général juif et l'Hôpital Mont-Sinaï), selon une note envoyée aux employés.

Et elle prendra effet lundi au CHUM , compte tenu des niveaux de circulation du virus de la COVID-19, d'une présence de plus en plus importante des virus respiratoires ainsi que de l'augmentation du nombre d'employés positifs, reflet de la contamination communautaire , indique un autre message interne.

Cette instruction est valable dans les chambres des patients et les zones de soins. La direction du CHUM dit vouloir éviter la contamination de la population hospitalière .

Le 20 septembre, le CIUSSS de l'Estrie- CHUS annonçait à son personnel le retour du port du masque obligatoire dans ses installations.

Mercredi, les cinq hôpitaux de Québec observaient ces directives, alors que d’autres établissements étaient en réflexion.

En avril, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonçait qu’il n'exigeait plus le port du couvre-visage dans les établissements de soins, laissant le choix à ceux qui le souhaitent d’en porter. Le ministère de la Santé avait toutefois rappelé que ces établissements pouvaient réimposer le port du masque si la situation épidémiologique venait à se dégrader dans leurs installations.