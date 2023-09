Un projet d’éradication de l’achigan dans le bassin de la Miramichi est abandonné

Un groupe qui souhaitait épandre de la roténone dans le lac Miramichi afin d’y éradiquer l’achigan à petite bouche renonce à son projet.

Le groupe de travail sur l’éradication de l’achigan à petite bouche dans la rivière Miramichi a indiqué que les partenaires du projet, soit la Fédération du saumon atlantique, la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick et le Conseil des Micmacs du district de la Rive nord, ont pris la décision unanime de renoncer au plan d’épandage de la roténone.

Cet insecticide et herbicide, isolé à partir d’une plante, sert également à tuer des espèces invasives de poissons dans des environnements marins.

Les populations de poissons de la Miramichi, dont le saumon atlantique, sont menacées par l’abandon du projet, indique le groupe dans un communiqué publié vendredi.

Les populations d’achigan à petite bouche vont désormais coloniser le bassin versant.

Parmi les raisons évoquées afin d’abandonner le projet, on cite la découverte d’achigans à l’extérieur de la zone d’épandage prévue.

Ouvrir en mode plein écran L'achigan à petite bouche est une espèce invasive au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gord Ellis

D’après le groupe de travail, l’introduction illégale de l’achigan à petite bouche dans le lac Miramichi aura été l’un des plus importants crimes environnementaux dans l’histoire du Nouveau-Brunswick.

Publicité

Les effets de cette tragédie évitable ne seront compris qu’avec le temps , écrit le groupe.

Leur porte-parole, Neville Crabbe, a refusé d’accorder une interview vendredi.

Les gouvernements sommés d'intervenir

Le groupe de travail sur l’éradication de l’achigan à petite bouche demande un épandage de la roténone depuis que l'espèce a été découverte dans le lac Miramichi pour la première fois en 2008.

Il déplore que les gouvernements fédéral et provincial n'aient pas pris le dossier en main.

Plutôt que d’avoir recours à la roténone, le ministère des Pêches et Océans (MPO) a tenté d’éradiquer l’espèce en capturant les poissons, une stratégie qui a échoué, comme prévu, dit le groupe de travail.

Au fil des ans, le projet d’éradication d’achigan a été contesté par des femmes de la Nation wolastoqey et des propriétaires de chalet qui bordent le lac Miramichi, une opposition qui a empêché le groupe de travail de poursuivre ses travaux d'éradication, rappelle le document.

Publicité

Incapable de procéder à l’épandage dans le lac, le MPO a toutefois autorisé un traitement dans un ruisseau à proximité, l’automne dernier.

Dans son communiqué, le groupe de travail demande aux gouvernements fédéral et provincial de terminer le travail qu'il a entamé afin de limiter la propagation de l’achigan à petite bouche dans le bassin versant de la Miramichi.

Le MPO se défend

Dans une déclaration écrite envoyée vendredi, le MPO a indiqué poursuivre ses efforts visant à contrôler la propagation de cette espèce invasive.

Depuis 2009, le ministère dit collaborer avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, des organismes autochtones et des associations de bassins versants afin de contrôler et surveiller les populations d’achigan à petite bouche dans le lac Miramichi et la rivière Miramichi Sud-Ouest.

Le rôle du MPO est d’assurer et maintenir une surveillance réglementaire indépendante du Règlement sur les espèces aquatiques et ne peut être le promoteur d’un projet d’éradication au Nouveau-Brunswick.

Le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick n’a pas fourni de déclaration.

Les opposants satisfaits

Ouvrir en mode plein écran Austin Greenlaw (deuxième à partir de la gauche), un propriétaire d'un chalet qui borde le lac Miramichi, s'est réjoui de voir que le projet d'épandage de roténone a été abandonné. Photo : Radio-Canada / Sam Farley

L’un des opposants au projet d’épandage, Austin Greenlaw, s’est dit très heureux d’apprendre que le groupe de travail a décidé de jeter l’éponge.

Le projet est mort d’une mort naturelle et c’est la bonne décision pour eux de ne pas continuer , a-t-il dit.

D’après lui, il aurait été insensé de poursuivre le projet puisque l’achigan à petite bouche a déjà été découvert à l’extérieur de la zone qui devait être traitée.