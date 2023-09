Le président de la Fédération nationale ukrainienne du Canada défend un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, membre d'une unité de la Waffen-SS qui a récemment été salué comme un héros au Parlement canadien.

Jurij Klufas n'a pas rencontré Yaroslav Hunka, âgé de 98 ans, mais estime que le traitement qui lui est réservé est injuste.

Selon lui, M. Hunka était un soldat qui comprenait qu'il se battait pour l'Ukraine – et non pour l'Allemagne – et que des pays, dont le Canada, ont disculpé sa division des crimes de guerre.

Si vous êtes soldat, cela ne signifie pas que vous êtes membre d'un certain parti du pays, a déclaré M. Klufas, vendredi, lors d'un entretien téléphonique. Dans ce cas, le vétéran gentleman ici était un soldat, selon lui, combattant pour l'Ukraine.

M. Hunka a reçu une ovation à la Chambre des communes le 22 septembre, ce qui a suscité des critiques internationales après qu'il a été révélé qu'il avait combattu avec une unité composée principalement de volontaires créée par les nazis pour aider à combattre l'Union soviétique.

Ivan Katchanovski, professeur de sciences politiques ukraino-canadien à l'Université d'Ottawa, affirme que les actions de la division Waffen- SS Galicie de M. Hunka ont été minimisées au Canada.

Il affirme que ses admirateurs ont tenté de présenter la division comme une force patriotique ukrainienne, en dépit du fait qu'elle a collaboré avec les nazis et a été impliquée dans diverses atrocités, notamment le meurtre de Juifs, d'Ukrainiens et de Polonais.

Ils représentent cette division comme une lutte non pas pour l'Allemagne nazie, mais pour l'indépendance de l'Ukraine, même s'il n'y a jamais eu de possibilité de lutter pour une quelconque indépendance ukrainienne, a-t-il déclaré. Ils ont combattu sous commandement allemand jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il a souligné que l'interprétation héroïque est particulièrement répandue au Canada, où de nombreux membres de la division ont immigré dans le cadre d'un processus controversé auquel se sont opposés les groupes juifs.

Environ 600 membres au Canada à une certaine époque

En 1950, le cabinet fédéral a décidé d'autoriser les Ukrainiens vivant au Royaume-Uni à venir au Canada malgré leur service dans l'armée allemande , à condition qu'ils passent un contrôle de sécurité.

Un rapport de commission de 1986 sur les criminels de guerre vivant au Canada a révélé qu'environ 600 anciens membres de la division Waffen- SS vivaient au Canada à l'époque.

Mais le juge Jules Deschênes, qui présidait la commission, a déclaré que l'appartenance à la division ne constituait pas en soi un crime et que les accusations de crimes de guerre contre les membres de la division de Galicie n'ont jamais été fondées, ni en 1950, lorsqu'elles ont été déposées pour la première fois, ou en 1984 lors de leur renouvellement, ou encore devant cette commission .

Des groupes juifs ont noté l'existence d'au moins deux monuments canadiens dédiés à la division, à Oakville, en Ontario, et à Edmonton.

En réponse à des questions sur M. Hunka, le Congrès ukrainien canadien (UCC) a déclaré jeudi que le peuple de l'Ukraine moderne, y compris sa population juive, a subi des occupations successives par des empires et des colonisateurs étrangers remontant à des siècles.

Il y a des pages difficiles et douloureuses dans l'histoire commune des communautés qui ont élu domicile en Ukraine, a déclaré le président du Congrès, Ihor Michalchyshyn, dans un communiqué. L' UCC reconnaît que les événements récents qui ont amené ces pages au premier plan ont causé douleur et angoisse.

Pas le seul groupe dans la même situation

Frank Sysyn, professeur d'histoire à l'Université de l'Alberta, affirme qu'il est exact de dire que M. Hunka n'était pas un nazi, même s'il combattait pour l'Allemagne nazie, car les non-Allemands n'étaient pas autorisés à se joindre au parti.

Il a souligné que le choix du Canada de permettre aux anciens combattants de l'unité de vivre leur vie dans le pays s'est finalement résumé à la décision que l'appartenance à l'unité n'était pas une raison suffisante pour poursuivre quelqu'un, s'il n'y avait aucune preuve qu'il avait commis lui-même des crimes.

Les Ukrainiens sont loin d'être le seul groupe d'immigrants d'après-guerre à bénéficier d'une telle approche, a-t-il ajouté.

La plupart de nos immigrants italiens des années 1950, s'ils étaient des hommes d'un certain âge, avaient probablement servi dans l'armée italienne et combattu pour l'Italie fasciste , a déclaré M. Sysyn, membre de l'Institut canadien d'études ukrainiennes.

John-Paul Himka, professeur émérite de l'Université de l'Alberta et auteur d'un livre sur les Ukrainiens et la Shoah, a déclaré que bon nombre des jeunes hommes qui ont rejoint la division de Galicie en 1943 étaient motivés par les atrocités dont ils avaient été témoins sous l'occupation soviétique, y compris le meurtre de milliers de prisonniers politiques et les déportations massives vers des camps de travail.

Donc, pour les habitants de cette région, les Soviétiques étaient un cauchemar et les Allemands étaient relativement tolérables, a-t-il déclaré. Cela explique, je pense, pourquoi tant d'entre eux pensaient que leur combat contre les Soviétiques était patriotique.

Atrocités

Il a affirmé que certaines unités galiciennes avaient participé à des atrocités, notamment à des meurtres dans des villages polonais. La division possédait un journal antisémite et acceptait dans ses rangs des policiers qui avaient joué un rôle très important dans la Shoah, qui avaient rassemblé des Juifs pour les exécuter et parfois exécuté des Juifs eux-mêmes , a-t-il soutenu.

Il reproche à la communauté ukrainienne de ne pas avoir pleinement reconnu et abordé l'histoire du pays pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris ses liens avec les nazis. Mais il ajoute que de nombreux Canadiens sont coupables de ne pas en apprendre suffisamment sur les vérités de la guerre sur le front de l'Est, y compris les viols et les meurtres perpétrés par les Soviétiques du côté allié.

M. Klufas attribue le fait que M. Hunka soit qualifié de nazi à la désinformation russe , ajoutant : Le fait qu'il était un soldat ne signifie pas qu'il était un nazi . Il a également soutenu qu'il n'y avait rien de mal à ce que le Parlement applaudisse un homme qui s'est battu pour son pays .