Limites urbaines : le NPD demande une enquête de la vérificatrice générale

Les Néo-démocrates de l'Ontario ont formellement demandé, vendredi, à l'office de la vérificatrice générale de lancer une nouvelle enquête sur les politiques d'aménagement du territoire du gouvernement, en se penchant cette fois sur l'extension de certaines limites municipales.

La cheffe du NPD , Marit Stiles, accompagnée de deux autres membres de son parti, a adressé une lettre à la vérificatrice générale par intérim — le mandat de Bonnie Lysyk a pris fin et la province n'a pas encore désigné de successeur — expliquant que cette requête fait suite au rapport explosif sur la ceinture de verdure. Ce rapport avait révélé que le processus de sélection des terrains destinés à être retirés de cette zone protégée favorisait certains promoteurs.

Un second rapport, qui formulait des conclusions similaires, a été publié par le commissaire à l'intégrité.

Le premier ministre Doug Ford a finalement fait marche arrière sur son plan initial concernant la ceinture de verdure.

Or, le NPD avance qu'il existe des éléments prouvant que des faveurs ont été accordées lors d’un second processus de modification de zonage.

Le gouvernement provincial a étendu les limites urbaines de certaines villes. La décision était parfois imposée au conseil municipal des Villes parce que ceux-ci étaient en désaccord. De plus, certains promoteurs à qui profitent les changements de limites urbaines sont les mêmes qui avaient tout à gagner des changements à la ceinture de verdure.

Ces extensions forcées des limites urbaines constituent l'autre moitié du stratagème de la ceinture de verdure de Ford, profitant ainsi à des spéculateurs immobiliers fortunés , déclare Sandy Shaw, représentante de Hamilton West-Ancaster-Dundas.

J'en appelle à Ford pour qu'il fasse ce qui est juste et respecte les décisions de notre conseil [municipal] et de notre communauté de Hamilton en annulant ce plan.

À Hamilton, l’élargissement de la limite urbaine de la ville changeait le zonage de propriétés détenues en partie par deux promoteurs ayant des terrains dans les parcelles de la ceinture de verdure en question.

Un porte-parole du ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, a déclaré que la province continuera de prendre des mesures décisives pour garantir que les municipalités puissent atteindre leurs objectifs en matière de logement.

La province suit un processus standard d'examen et de modification des plans officiels ouvert au public et visant à garantir que les municipalités sont correctement préparées pour accommoder la croissance , explique Alexandru Cioban dans un communiqué.

Dans le cas de Hamilton et de Waterloo, les municipalités ont choisi d'ignorer leurs propres recommandations du personnel, qui concluaient que les limites urbaines existantes devaient être élargies pour répondre aux besoins en logements à long terme.

Le NPD souhaite une vérification du rapport qualité prix

Le NPD demande à la vérificatrice générale d'effectuer une vérification du rapport qualité prix et d'évaluer les impacts financiers et environnementaux des modifications apportées par le gouvernement aux plans officiels des municipalités de Hamilton, Ottawa, Waterloo, York, Peel, Niagara, Peterborough, Halton et Wellington, ainsi que des ordonnances de zonage ministérielles, qui contournent les règlements de zonage locaux.

Nous vous demandons instamment de vérifier spécifiquement si de telles décisions étaient fondées sur des preuves et conformes aux plans, politiques et lois provinciaux, ainsi que leur impact sur le bon fonctionnement des processus de planification et d'approbation municipaux et provinciaux , peut-on lire dans la lettre du NPD .

Nous vous demandons également d'enquêter sur le fait de savoir si le processus de prise de décision était conforme aux normes de conduite attendues des responsables en position de confiance publique, y compris les normes concernant les conflits d'intérêts et le traitement préférentiel. Enfin, nous vous demandons également de déterminer quelle est la valeur en argent qui a été transférée aux propriétaires fonciers affectés en raison de telles décisions, et si ce transfert était dans l'intérêt public.

Mme Lysyk a découvert dans son enquête sur la ceinture de verdure que plus de 90 % des terres retirées aux protections environnementales appartenaient à des promoteurs qui avaient rencontré le chef de cabinet du ministre du Logement de l'époque, Ryan Amato.

Les propriétaires fonciers dont les terres ont été retirées des protections de la ceinture de verdure étaient susceptibles de voir la valeur de leurs terres augmenter de 8,3 milliards de dollars, a constaté la vérificatrice générale.

Le commissaire à l'intégrité a déclaré dans son rapport d'août qu'il n'avait aucune preuve que les promoteurs étaient spécifiquement informés que le gouvernement envisageait de modifier les limites de la ceinture de verdure.

Avec les informations de La Presse canadienne