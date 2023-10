Un retour à l’Assemblée législative de la C.-B. marqué par la crise du logement

Que ce soit le Nouveau parti démocratique (NPD), BC United, le Parti vert ou le Parti conservateur, toutes les formations politiques s’entendent pour dire que la préoccupation qui habite le plus les Britanno-Colombiens est la crise du logement. Ce dossier épineux sera fortement débattu lors de la rentrée législative, le 3 octobre.

Le NPD compte ainsi déposer de nombreux projets de loi pour répondre au manque de logements abordables.

Le ministre du Logement, Ravi Kahlon, souhaite entre autres s’attaquer au processus d’octroi de permis de construction, à la question des logements locatifs à court terme et à celle de la rénovation d’une habitation pour y créer un logement locatif secondaire.

La crise du logement touche tout le monde : les familles, les jeunes comme les plus âgés, et les milieux de travail puisque les employés ne peuvent pas se loger.

Deux autres projets de loi retiendront l’attention. Ils portent sur la revente précipitée des biens immobiliers et sur le zonage.

Pour le moment, le NPD n’a pas communiqué beaucoup de détails sur le contenu du projet de loi sur la taxe sur la revente précipitée, si ce n’est qu’il sera déposé vers la fin de la session législative.

Lorsque David Eby et son caucus ont été assermentés en 2022, le premier ministre a créé le ministère du Logement et il a choisi Ravi Kahlon pour le piloter.

Le projet de loi sur le zonage doit permettre la construction de logements variés, comme des duplex et des triplex, au lieu de maisons unifamiliales pour augmenter l’offre et la densité de certains quartiers. Ravi Kahlon reconnaît que ce changement risque de froisser des municipalités.

Le NPD mise aussi sur la construction de logements subventionnés développés avec des organismes à but non lucratif pour hausser l’offre de résidences abordables.

Selon Bryan Breguet, le directeur du département d'économie au Collège Langara, il est là le défi : garantir l’abordabilité. Il s’agit, dit-il, d’une crise complexe qui exige la collaboration des municipalités, de la province et du gouvernement fédéral. Et selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, les objectifs de construction de la Colombie-Britannique ne sont pas suffisants.

Il manquera plus de 600 000 logements en 2030.

Le Parti conservateur, un problème pour BC United?

En plus du coût de la vie, BC United veut faire de la décriminalisation de la drogue un cheval de bataille qui le distingue du NPD .

Le leader parlementaire du parti, Todd Stone, estime que le parti de David Eby est allé trop vite dans ce dossier. Ces derniers mois, des villes comme Campbell River et Kamloops ont modifié leurs règlements municipaux pour interdire la consommation de drogues illicites dans les lieux publics.

Après de nouvelles consultations avec des municipalités, le NPD a modifié sa loi pour interdire les drogues illicites dans certains lieux publics, comme les terrains de jeux. Les néo-démocrates comptent également proposer des modifications à la loi cet automne pour mieux encadrer la consommation de drogues.

Todd Stone est député de la circonscription Kamloops-Thompson Sud depuis 2013 pour le parti BC United qui, auparavant, s'appelait le Parti libéral de la Colombie-Britannique.

Pour Todd Stone , le gouvernement devrait plutôt se défaire de la décriminalisation et se concentrer sur l’offre de services en soins de santé mentale en augmentant, notamment, le nombre de lits disponibles.

Bryan Breguet croit que BC United pourra se démarquer si le parti continue de miser sur ce dossier cet automne.

Le plus grand défi du principal parti d'opposition sera toutefois, selon lui, le Parti conservateur de la Colombie-Britannique, à qui la présence de Pierre Poilievre à Ottawa et l'obtention du statut de parti reconnu à l'Assemblée législative grâce à ses deux députés, semble avoir un nouveau souffle.

La formation politique pourra ainsi talonner BC United et le NPD lors de la période de questions, notamment au sujet de la décriminalisation de la drogue et de l’éducation sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Les Verts veulent plus de collaboration

Avec deux membres, la cheffe du Parti vert, Sonia Furstenau, demande au NPD de collaborer davantage avec les partis d’opposition, notamment sur les projets de loi liés au coût de la vie, à la santé et aux changements climatiques.

À la dernière session législative, aucun projet de loi présenté par BC United ou le Parti vert n'a été adopté.

La cheffe du Parti vert, Sonia Furstenau, était de passage à Vancouver le 7 septembre pour présenter un nouveau candidat aux prochaines élections provinciales.

Elle souhaite que le NPD instaure et communique des indicateurs pour mesurer le succès d'initiatives comme sa stratégie de recrutement de personnel de la santé, le nombre de Britanno-Colombiens qui ont un nouveau médecin de famille, le nombre de logements subventionnés construits d’ici 2024.