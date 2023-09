La semaine du 25 septembre vue par nos analystes

Notre duo d'analystes revient sur l'octroi de 7 milliards de dollars pour l'arrivée de la compagnie Northvolt au Québec ainsi que sur de possibles projets liés à la filière batterie à Saguenay.

Cette semaine, Adrien Guibert-Barthez, ex-porte-parole de la Coalition fjord et candidat de Québec solidaire, et Stéphan Tremblay, ex-député provincial et fédéral, abordent les questions qui ont marqué l'actualité régionale.