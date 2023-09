Dans le sud de Vancouver, le sentier Red Alder reçoit un coup de pouce de la Fondation David Suzuki pour devenir une « forêt de guérison ». L’espace vert, en restauration depuis deux ans, aspire à devenir un lieu d’échange et de guérison avec les peuples autochtones, dans un esprit de réconciliation.

Dans le quartier Champlains Heights, des fougères et de multiples baies sauvages ont repris leur place ces dernières années, le long de l’axe pavé du sentier Red Alder. Depuis 2021, l’organisme à but non lucratif Free the Fern s'affaire à y rétablir des plantes indigènes, étouffées par d’autres espèces envahissantes.

Pour Grace Nombrado, directrice générale de l'organisation, la restauration de la nature précoloniale est utilisée, ici, depuis plusieurs années, comme une forme de réconciliation.

On retire les espèces envahissantes. La plupart d’entre elles, comme le lierre, ont été introduites avec la colonisation.

Une fois que cet espace est restauré avec des plantes indigènes, on peut continuer à développer de meilleures relations avec les Autochtones, qui prenaient soin de ces terres, à l’origine , soutient Grace Nombrado.

Vers un espace désigné de guérison collectif

Grâce à une subvention de 1500 $ de la Fondation David Suzuki, l'organisation va désormais pouvoir faire de cet espace vert l’une des ramifications du réseau canadien des forêts de guérison .

La Fondation, partenaire de l’Initiative nationale des forêts de guérison, les définit comme des lieux de rassemblements dédiés aux premiers peuples et à leurs descendants, et visant à éduquer la population sur le passé tragique de ce pays et [à] leur offrir une chance d’entamer leur propre cheminement vers la réconciliation .

Pour Grace Nombrado, il est parfois difficile de savoir comment bâtir des ponts pour la réconciliation : Avec des espaces désignés, on peut permettre à ce processus de se produire de façon organique, de sorte qu’on puisse être présents pour la guérison. Ça le rend plus réel pour nous tous.

On a un jardin qui pousse depuis des années, mais grâce à cette désignation, on pourra aller de l’avant en faisant de cet espace un lieu accueillant , indique Grace Nambrado, en expliquant que des événements communautaires pourraient être organisés, et des signaux et des chaises, installés. C’est certainement une longue marche, et ce ne sera sûrement pas terminé en un an.

L'organisme affirme avoir déjà développé des partenariats avec des représentants autochtones dans la dernière année, mais il souhaite en mettre sur pied davantage. Grace Nombrado cite notamment un atelier de récit d'histoires que l'organisme souhaite mettre sur pied avec Sam George Jr de la Nation Tsleil-Waututh.

Free the Fern espère par ailleurs pouvoir tenir une cérémonie de bénédiction de l’espace en mai 2024.

Ouvrir en mode plein écran Le sentier Red Adler fait partie des 33 espaces verts du pays sélectionnés cette semaine pour intégrer le réseau des forêts de guérison. À Vancouver, le parc Balaclava a également été choisi. Photo : Radio-Canada / Harold Dupuis

Le jardin a également un but éducatif, souligne la directrice générale, et les locaux sont invités à venir en apprendre davantage sur les plantes indigènes. Free the Fern a d'ailleurs collaboré avec l’éducateur de la Nation Squamish Matthew Williams, l’an dernier, pour développer une marche de plantes indigènes dans le jardin du sentier.