Québec prolonge l'échéancier pour permettre aux entreprises touchées par les feux de forêt de cette année de soumettre une demande d'aide financière. Elles auront jusqu'au 31 décembre, au lieu du 30 septembre.

Le gouvernement du Québec propose aux entreprises dont les activités ont été affectées par les feux de forêt de soumettre des demandes de prêts dans le cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et du Programme d’appui à la rétention des entreprises stratégiques et aides urgentes (PARESAU).

Nous avions dit que nous resterions à l'écoute des besoins et des préoccupations des entreprises qui sont concernées par ces incendies de forêt. Certaines nous ont signifié avoir besoin de plus de temps pour déposer leurs demandes. Nous leur avons répondu positivement , explique par voie de communiqué de presse le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete.

Administré par les MRC , le PAUPME offre aux entreprises des aides de moins de 50 000 $ sous la forme de prêts. Le PARESAU , administré par Investissement Québec, s'adresse aux entreprises qui requièrent des prêts de plus de 50 000 $. Les entreprises ont, dans les deux cas, jusqu'à la fin de l'année pour déposer leur demande.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Feux de forêt 2023 Consulter le dossier complet Feux de forêt 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, s'est réjouie de ce temps supplémentaire accordé aux entreprises et a affirmé que son gouvernement demeurait à l'écoute afin qu'elles puissent continuer à contribuer à la croissance du tourisme .

Publicité

2,7 M$ versés en date du 23 août

En date du 23 août, le gouvernement du Québec avait versé 2,7 millions de dollars de prêts aux entreprises touchées par les feux de forêt.

À cette date, 116 demandes avaient été déposées dans le cadre des deux programmes, mais seulement 30 avaient été traitées, dont 19 acceptées. Les autres demandes sont en cours d’analyse ou en attente d’informations additionnelles de l’entreprise, a précisé le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie par courriel.

Le gouvernement du Québec a annoncé en juillet une aide financière totale de 50 millions de dollars pour les entreprises de la province dont les activités ont été touchées par les feux de forêt.

Avec les informations de Gabriel Poirier