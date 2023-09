De Dawson à Whitehorse, les Warrior Walkers honorent les enfants des pensionnats

Au Yukon, un groupe de marcheurs surnommé les « Warrior Walkers » a souhaité honorer les enfants qui ont fréquenté les pensionnats pour Autochtones en traversant les quelque 600 kilomètres qui séparent Dawson et Whitehorse.

La marche se veut un acte de guérison, de résilience et de réconciliation.

Corinna Yuill en est à sa troisième marche après avoir notamment participé à celle de Whitehorse à Kamloops en 2021 à la suite de découverte de sépultures anonymes.

Nous continuons pour que les enfants ne soient pas oubliés, pour célébrer leur vie. Nous le faisons pour les survivants et pour encourager leur guérison. Nous le faisons pour leur famille, mais aussi pour nous même puisque nous sommes tous touchés par les pensionnats , explique-t-elle.

Le groupe Warrior Walkers au départ de Dawson souhaite parcourir toutes les routes du Yukon au cours des prochaines années pour célébrer les enfants disparus dans les pensionnats pour Auitcohtones. Photo : Radio-Canada / Chris MacIntyre

Elle espère que l’événement deviendra un rendez-vous annuel et prépare déjà dans sa tête le trajet que le groupe effectuera en 2024.

Nous avons beaucoup de routes à couvrir au Yukon. Nous pensons à la route Dempster peut-être pour l’année prochaine , dit-elle en précisant que le but serait de marcher sur toutes les routes du territoire.

Nous voulons toutes les marcher parce que nous savons que le long de ces routes quelque part il y avait des enfants qui tentaient de se sauver et de rentrer à la maison et que plein de gens le long de ces routes ont été touchés par les pensionnats , illustre Corinna Yuill qui est membre de la nation Tahltan.

Ashley Russell s'est jointe aux groupe Warrior Walkers à l'approche de Whitehorse. La membre de la Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in, à Dawson, avait fabriqué un porte-bébé symbolique pour l'événement. Photo : Radio-Canada / Cheryl Kawaja

La route entre Dawson et Whitehorse est d’ailleurs celle qu’ont dû emprunter de nombreux enfants qui étaient alors envoyés au pensionnat de Chooutla à Carcross. Par ailleurs, cette semaine, des recherches par géoradar sur l'emplacement de cet ancien pensionnat ont signalé 15 anomalies dans le sol qui pourraient être des sépultures anonymes anciennes.

Des recherches exhaustives dans les archives du Yukon par une entreprise privée ont également conclu qu’au moins 33 décès sont survenus dans cet établissement. Cette nouvelle a rendu très émotif le groupe de marcheurs cette journée-là.

Le groupe Warrior Walkers s'est formé à la suite de la découverte des sépultures anonymes à Kamloops en 2021. Photo : Radio-Canada / Cheryl Kawaja

Nous avions juste la route où ces petits oiseaux semblaient jouer avec nous au bord de la route et nous avons tous eu le même sentiment que ces oiseaux étaient comme les enfants qui se joignaient à nous , raconte Corinna Yuill.

Dans les communautés que les marcheurs ont traversées, ils ont été accueillis à bras ouvert, comme à Carmacks, où une marée de chandails orange les y attendait. Plusieurs communautés ont également rejoint la marche à relais, dont des membres de la Première Nation Na-Cho Nyäk Dun qui ont marché de Mayo à Stewart Crossing.

Marcia Telep de la Première Nation Na-Cho Nyak Dun et Corinna Yuill de la Nation Tahltan se sont rendues à Dawson pour entamer la marche, maintenant annuelle, des Warrior Walkers. Photo : Radio-Canada / Chris MacIntyre

Arrivé à Whitehorse, le groupe a été rejoint par Darlene Jim pour aider à couvrir un peu de distance.

De Horse Creek à Whitehorse, c’est avec mon groupe et nous avons de plus en plus de marcheurs , souligne-t-elle, très fière.

Samedi, des centaines de marcheurs sont attendus au grand totem de la guérison près du fleuve Yukon, au centre-ville de Whitehorse, afin de remonter la 2e Avenue vers le centre culturel Kwanlin Dün pour honorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Avec les informations de Cheryl Kawaja