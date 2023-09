Le viticulteur de Dunham Charles Henri de Coussergues honoré

Charles Henri de Coussergues, copropriétaire du vignoble de l’Orpailleur et l’un des pionniers de la viticulture au Québec, a reçu le prix Grand bâtisseur 2023 du gouvernement du Québec lors de la remise des prix excellence tourisme.

Il se dit surpris par cette distinction. En général, on s’y inscrit. Mais moi, je ne me suis pas inscrit. On m’a inscrit par surprise , explique celui qui est établi à Dunham depuis 1982. C’est un beau cadeau qu’on m’a fait.

C’était une vraie surprise. Je n’avais aucune attente. [...] C’est une belle récompense parce que c’est le milieu du tourisme qui nous [choisit].

C’est Odette Chaput, la directrice de l'Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec, qui a rempli sa candidature pour recevoir cette distinction. Charles Henri de Coussergues a d’ailleurs été président de l’agrotourisme gourmand pendant 4 ans.

Faire tomber les préjugés

Charles Henri de Coussergues a été le premier vigneron au Québec à ouvrir ses portes au public. Si les embûches ont été nombreuses depuis plus de 40 ans, ses efforts ont payé. On a aussi récompensé l’énergie que j’ai déployée pour développer cet agrotourisme , souligne le Français d’origine dont le père était lui aussi vigneron.

Des travailleurs agricoles au vignoble de l'Orpailleur, à Dunham.

L’étape la plus importante a été de briser les préjugés. On savait que ça ne serait pas simple. Ce n’est jamais acquis. Il faut que les vins soient bons. Au Québec, on est l’une des rares régions au monde où il y a autant de compétition au niveau du vin , explique-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

C’est extraordinaire pour un agriculteur de pouvoir cultiver, transformer et d’avoir le contact avec le consommateur.

Des premières vignes plantées il y a 40 ans

Quand Charles Henri de Coussergues plante ses premières vignes en 1982, ils sont rares à lui prédire un avenir florissant. Les premières vendanges, en 1985, donnent 15 000 bouteilles. Aujourd’hui, le vignoble de l’Orpailleur produit plus de 300 000 bouteilles de vin par an.

Les premières vignes ont été plantées en 1982.

Pour en arriver là, que de labeurs pour produire le vin, mais aussi, et surtout, le vendre. C’est en 1996 qu’une succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ) a vendu son vin pour la première fois. Il a d’ailleurs été le premier viticulteur du Québec à pouvoir le faire.

Ça a été long pour que les législateurs bougent pour faire changer certains règlements. Au Québec, on a la SAQ , l’un des réseaux les plus perfectionnés au monde. Mais, à l’époque, on pouvait acheter du vin grec, chilien ou italien, mais pas de vins québécois , se remémore-t-il.

Amener du monde sur la ferme, c’est les amener à vivre une expérience, donner une identité et une histoire à notre produit.

Au fil du temps, d'autres vignobles ont vu le jour dans la région et ont ouvert eux aussi leurs portes aux visiteurs. La route des vins dans Brome-Missisquoi compte désormais 22 entreprises viticoles.

Avec les informations de Guylaine Charette