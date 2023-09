Le planétarium historique d’Edmonton rouvre 40 ans après sa fermeture

C’est en présence de nombreuses personnes passionnées de l'espace que la Ville d’Edmonton et le centre Telus World of Science ont procédé à la réouverture du planétarium Reine Élisabeth II, dont les travaux de rénovation ont débuté en 2017.

Cette nouvelle inauguration survient 40 ans après la fermeture du bâtiment considéré comme le premier du genre au pays.

Nous sommes fiers de le rouvrir. En tant que premier planétarium public du Canada, il a enflammé les passions pour l'espace et la science de 1960 à 1983 , rappelle Constance Scarlett, PDG du Telus World of Science.

Dans un communiqué, le maire Amarjeet Sohi souligne que la réouverture du dôme témoigne de l’engagement de la Ville à restaurer ses bâtiments historiques. Le planétarium est désormais considéré comme un patrimoine municipal.

Présent à la cérémonie, le député fédéral d’Edmonton-Centre, Randy Boissonnault, dit s’attendre à ce que le planétarium attire des visiteurs de partout à Edmonton.

Ouvrir en mode plein écran Le planétarium a subi des travaux de ravalement et de réhabilitation qui ont démarré en 2017. Photo : Radio-Canada / Sam Brooks/CBC

Des souvenirs qui remontent à la surface

La Ville et le centre Telus rappellent qu'entre sa première ouverture, le 22 septembre 1960, et sa fermeture, le 31 décembre 1983, le planétarium a permis à plus de 1 million de visiteurs d'observer les étoiles, le Soleil, la Lune, les constellations et les planètes du système solaire comme jamais auparavant .

Ben Hochhausen faisait partie des résidents qui ont pu profiter de l'ancien planétarium. Je pouvais voir le vaisseau spatial depuis ma fenêtre , raconte-t-il, en faisant allusion à la structure du dôme qui ressemble à un vaisseau spatial en vol stationnaire.

Ouvrir en mode plein écran Ben Hochhausen est heureux de retrouver le planétarium qui, dit-il, fait la fierté d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Sam Brooks/CBC

C’était remarquable qu'ils aient construit ce bâtiment pour que les habitants de la ville et des environs puissent le voir. C'était très instructif, et je suis très heureux qu'ils aient décidé de le restaurer dans son état d'origine. [...] C'est une chose qui fait la fierté des habitants de la ville.

Ian McLennan a été le premier directeur du planétarium Reine Élizabeth II. Il ne cache pas son émotion en assistant à la nouvelle vie des lieux. C'est si merveilleux d'être ici , dit-il, en ajoutant : C’est presque bouleversant.

Le dôme a été nommé en hommage à la reine, même si elle est décédée l'année dernière, car son ouverture a eu lieu quelques années après son intronisation.

Ouvrir en mode plein écran Ian McLennan, le premier directeur du planétarium Reine Élizabeth II, ne pouvait manquer une telle occasion. Photo : Radio-Canada / Sam Brooks/CBC

Les enfants aux premières loges

Les programmes de projections du planétarium seront davantage axés sur les plus jeunes, pour leur permettre de découvrir le monde de l’astronomie et piquer leur curiosité, et ce, dans un environnement plus confortable, indique Constance Scarlett.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau planétarium offrira des programmes de projections dans un environnement moderne et plus confortable, souligne Constance Scarlett, présidente-directrice générale du centre Telus World of Science. Photo : Radio-Canada / Sam Brooks/CBC

Ian McLennan souligne que l’endroit est parfait, même pour des enfants de 2 ans : « Les exposer au ciel nocturne, qu'ils voient le Soleil et la Lune, qu'ils dansent, qu'ils ont une marionnette du soleil ou de la lune, c’est tout simplement merveilleux. Alors, je veux que cela se produise ici, ce serait un bel héritage. »

Il est déjà possible de réserver le planétarium pour des activités personnelles ou des sorties scolaires.

Sous la voûte soigneusement ravalée du planétarium, les résidents de la capitale albertaine pourront donc, de nouveau, joindre l’utile à l’agréable en apprenant davantage sur le fonctionnement de l’Univers, mais aussi en s’en mettant plein la vue en contemplant une constellation de corps célestes.