Communautés autochtones et aînés en première ligne de la saison 2024 de la Troupe du Jour

La Troupe du Jour a lancé sa saison théâtrale vendredi sous le thème « Célébrer nos communautés » au Studio 914 à Saskatoon. Il s’agit selon l’organisme de mettre en avant les communautés autochtones, mais aussi les aînés.

Ainsi, la nouvelle saison débute avec le spectacle C’est à nous d'y voir, une pièce communautaire en un acte, qui raconte l’histoire de l’organisme fransaskois Vitalité 55+ et de sa fondatrice Jeanne Leblanc.

Elle sera présentée au studio 914 de Saskatoon, du 23 novembre au 3 décembre. Une version vidéo sera produite afin de faire voyager la création dans toute la Fransaskoisie.

Cette pièce a été écrite par l'autrice et dramaturge Madeleine Blais-Dahlem. Alors mon défi était d' écrire une pièce en célébration d'une gang de vieillards. Il s’agissait aussi de la rendre évidente et intéressante pour tout le monde que les aînés sont intégraux et importants, et que leur désir de continuer de bien vivre, d'être autosuffisants, d'être indépendants, ça touche à tout le monde , explique Madeleine Blais-Dahlem.

Cette pièce a été commandée par l’organisme fransaskois Vitalité 55+.

Selon le directeur artistique et co-directeur général de la Troupe du Jour, Bruce McKay, cette saison vise surtout les communautés autochtones et les aînés. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est pour tout le monde , bien sûr , tient-il à préciser.

On essaye de mélanger les styles de théâtre à travers notre saison. Par exemple l'année passée, on avait comme un spectacle solo intrusion. Puis tout le monde l'a adoré , ajoute Bruce McKay.

En janvier et en février, la Troupe du Jour travaillera de concert avec Sum Theatre, afin de présenter Le Frère aîné et les bisons , un texte tiré d’une légende autochtone dont les dialogues seront en français, en anglais et en cri.

Cette pièce sera présentée sur des patinoires extérieures partout en province. En avril et mai, l’organisme co-produira avec le Gordon Tootoosis Nikaniwin Theatre, la pièce King Lear de Shakespeare. Elle sera présentée au Backstage du centre Remai de Saskatoon.

La programmation prévoit également alterINDIENS, une comédie qui raconte la rencontre de deux groupes lors d’un dîner : des Autochtones activistes radicaux et des intellos environnementalistes, végétariens et bien pensants.

La saison de la Troupe du Jour se termine avec Zéro, de Mani Soleymanlou. Il s'agit d’un monologue, d’une quête identitaire, des observations émouvantes sur ses origines iraniennes, sur le Canada, la société, la famille et la paternité.

Avec les informations de Raphaële Frigeon et Camille Cusset