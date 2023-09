La population de l’Alberta augmente, les municipalités réclament plus de financement

Les délégués des municipalités de l’Alberta ont voté pour une résolution qui demande plus de financement de la province pour répondre à leurs besoins en infrastructures et en logements, en raison de la croissance démographique de ces dernières années.

Cette résolution, proposée par la Ville d’Airdrie et appuyée par la Ville de Leduc lors du Congrès des municipalités de l’Alberta, indique que selon des statistiques de la province, la population de 61 municipalités a augmenté de plus de 10 % entre 2016 et 2022.

Nous avons plus de monde et cela exerce une pression sur tout, de la police aux loisirs en passant par les infrastructures , dit Peter Brown, le maire d'Airdrie.

La population d’Airdrie, qui compte maintenant 81 000 habitants, comptait 62 000 habitants en 2016, soit une augmentation de 30 %.

Peter Brown croit d'ailleurs que la province devrait redonner une partie de son surplus budgétaire aux municipalités puisqu'elles souffrent des conséquences de sa campagne de recrutement pancanadien Alberta is calling. Selon Statistique Canada, la province a enregistré des records de croissance de population au cours de la dernière année.

Accélérer la délivrance de permis de construire

Danielle Smith répond pour sa part que son gouvernement pourrait tenter de développer un modèle de financement pour partager ce surplus.

Elle ajoute toutefois que des municipalités doivent accélérer et faciliter le processus d'octroi des permis de construire. Un processus qui, selon elle, ralentit les investissements dans ces municipalités et la construction de logements, notamment abordables.

J'ai cru comprendre que 26 000 logements à Calgary attendent encore un permis de construire à cause de retards dans le processus d'approbation. Cela ne peut plus durer. Je veux être très claire avec toutes les municipalités. Il est temps de supprimer les formalités administratives et de réduire les délais d'obtention des permis , dit-elle.

Le nouveau président de l'Association des municipalités de la province, Tyler Gandam, dit de son côté qu'il est important que les municipalités gèrent leur communauté sans interférence de la province.

Je pense que les municipalités sont les mieux placées pour savoir quoi faire et comment construire une communauté au mieux des possibilités , dit-il.

Avec des informations de Tiphanie Roquette