Après la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, le Manitoba pourrait être la prochaine province à légiférer sur les droits parentaux en matière d'identité de genre et d'éducation sexuelle. Le Parti progressiste conservateur en a fait son cheval de bataille en vue des élections, mardi prochain. Des groupes y voient une plateforme homophobe et s'inquiètent de la polarisation grandissante sur cette question. Le reportage de Yasmine Mehdi