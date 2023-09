La Colombie-Britannique autorise le projet d’expansion du port de Vancouver

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a délivré un certificat d'évaluation environnementale pour le projet controversé d’agrandissement du port de conteneurs maritimes de Roberts Bank, à Delta, dans le Grand Vancouver.

Cette étape fait suite à l’approbation d’Ottawa, en avril, de l'expansion du terminal malgré les inquiétudes de groupes environnementaux.

La province indique d'ailleurs, dans un communiqué, que le projet étant presque entièrement situé sur des terres fédérales, relevant de la compétence fédérale et approuvé par le gouvernement fédéral, la décision de ne pas délivrer un certificat de la Colombie-Britannique ne pourrait pas empêcher le projet d'aller de l'avant .

Charlotte Dawe est militante pour la protection de l'environnement au Wilderness Committee. Je pense que si le gouvernement de la Colombie-Britannique voulait vraiment arrêter ce projet ou au moins le ralentir, essayer de trouver une meilleure conception qui ne soit pas aussi nocive pour l'environnement, il aurait pu le faire , estime-t-elle.

Commerce contre environnement?

Selon l’Administration portuaire Vancouver-Fraser, le projet permettra d’augmenter de plus de 30 % la capacité existante des terminaux à conteneurs situés sur la côte ouest du Canada. Le projet du Terminal 2 à Roberts Bank représente l’un des projets d’infrastructure commerciale les plus importants de la Colombie-Britannique et du Canada , indique-t-elle dans un communiqué.

La province a basé son évaluation environnementale sur les conséquences sur le fleuve Fraser, les préoccupations du public et les avantages économiques pour la Colombie-Britannique.

Ce n'est pas une grande surprise. La province a donné le feu vert à un projet qui va créer des emplois, créer des opportunités pour les échanges avec les marchés internationaux , commente Peter Ross, chercheur à la Fondation Raincoast Conservation.

Le projet d’expansion de terminal à trois étages prévoit entre autres l'élargissement de la jetée existante et l’agrandissement du bassin actuel pour les bateaux-remorqueurs.

Malheureusement, il y a des risques assez sévères pour nos épaulards, nos saumons et l'habitat dans l'estuaire du [fleuve] Fraser , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le projet du Terminal 2 à Roberts Bank est situé dans l’estuaire du fleuve Fraser. Photo : Gouvernement du Canada

C'est une région riche en biodiversité , explique Peter Ross. C'est une région sensible. [...] Le projet va nuire aux saumons, aux épaulards qui dépendent du saumon, aux opportunités pour les populations autochtones d'obtenir des ressources aquatiques , précise-t-il. Au Canada, les épaulards sont protégés en vertu du Règlement sur les mammifères marins relevant de la Loi sur les pêches.

À l'heure actuelle, les estuaires du Fraser sont en plein essor et regorgent d'oiseaux migrateurs. [...] Je crains qu'un jour nous nous réveillions et que l'estuaire du Fraser soit mort.

Des conditions

La Colombie-Britannique a posé 16 conditions dans les domaines relevant de la compétence de la province, notamment un plan de gestion des zones humides, un plan de gestion de la faune et de la flore et un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la carboneutralité en 2050.

En avril, le gouvernement fédéral avait souligné que le projet d’expansion s’accompagnait de 370 conditions juridiquement contraignantes afin de protéger l'environnement, la faune locale et les activités des peuples autochtones liées à l'usage des terres .

Selon Peter Ross, ces conditions sont insuffisantes, d’autant plus que l’évaluation environnementale ne tient pas compte des effets multiplicateurs des projets industriels dans la région, comme le projet d’oléoduc Trans Mountain qui devrait contribuer à augmenter le nombre de vraquiers transportant des produits pétroliers du terminal de Burnaby, entre autres, vers d’autres destinations.

Deux parties, le groupe Ecojustice et la Nation Lummi, aux États-Unis, ont demandé un examen par les tribunaux de la décision fédérale d'approuver le projet.