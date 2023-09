Les travailleurs de Brasco qui travaillent à l'aluminerie Alouette à Sept-Îles ont obtenu des hausses salariales substantielles avec la signature de leur nouvelle convention collective jeudi.

Entre 17 % et 20 % de plus se trouvent sur le talon de paye des quelque 140 employés sous-traitants. La hausse se chiffrera à 3,75 % et 3,5 % lors des deux années suivantes.

Le contrat de travail, entériné par 88 % des syndiqués, est une réponse à l'inflation et au retard salarial de ces travailleurs, selon le représentant du syndicat des Métallos à Sept-Îles, Robert Roy.

On avait du rattrapage à faire dans le domaine. Tout a augmenté : l'épicerie, le loyer, le gaz, l'électricité. Il faut aller chercher notre juste part pour maintenir notre pouvoir d'achat dans ces circonstances , indique -t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les travailleurs de Brasco s'occupent entre autres du brasquage des cuves, c'est-à-dire la préparation des bains de fusion. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Pour sa part, l'entreprise métallurgique Brasco estime que cette entente permettra de faire face aux défis d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre.

Son directeur général, Robin Michaud, souligne que l'entreprise connaît un fort taux de roulement. Il estime que cette entente est la meilleure pour les deux parties .

Les négociations du contrat de travail ont duré 8 mois et ont nécessité l'intervention d'une conciliatrice du ministère du Travail.